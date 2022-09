Cifras del Banco de México (Banxico) indican que las operaciones de comercio electrónico aumentaron 44.3 por ciento de 2020 a 2021. De enero a diciembre se realizaron 840 millones 300,170 operaciones a través de ecommerce, casi 1,600 compras digitales por minuto.

En 2016 Banxico registró 83 millones 163,271 transacciones de esta clase, es decir, menos de la décima parte. En 2021, el monto de estas compras alcanzó los 500,177 millones de pesos, casi 30 por ciento más que en 2020.

Estas cifras revelan que las compras digitales seguirán yendo al alza y que cada vez se usará menos dinero en efectivo. Y quien no se suba a esta tendencia corre el riesgo de quedarse obsoleto. Por ello, empresas que ofrecen beneficios empresariales como vales de despensa deben adaptarse a estos nuevos hábitos de sus usuarios.

“Nuestras soluciones tienen que ser aceptadas en los medios que el mercado usa. El mercado está yendo a ecommerce, la gente cada vez usa más su celular y menos su billetera. Toda la innovación va de la mano de las nuevas tendencias que va adoptando el consumidor”, asegura Pablo Carunchio, Country Manager de Edenred México.

EDENRED MÉXICO: CUATRO DÉCADAS

Desde hace 40 años, Edenred México ha sido referente en la industria de los pagos con tres unidades básicas. La primera es la de beneficios para los colaboradores con vales de despensa, regalo, restaurante, vestimenta y teletrabajo. En segundo lugar está el área encargada de soluciones de flota y movilidad, que consiste en monederos de combustible, así como una nueva área de mantenimiento vehicular. Y, finalmente, la unidad de pagos corporativos que ayuda a las empresas a administrar gastos de viaje, representación y caja chica.

Actualmente, Edenred México tiene 4 millones de usuarios y sus tarjetas de soluciones son aceptadas en más de 250,000 comercios. Aunque Edenred es el líder en el sector en nuestro país, uno de los principales objetivos es mantener esta posición.

“El mantener el liderazgo lo podemos ver desde tres pilares distintos. Uno es la propuesta de valor, es entender a nuestros clientes y sus necesidades. Comprender la evolución que quieren e invertir para abarcar y dar solución a más necesidades.

“Una segunda propuesta está ligada con la inversión tecnológica: tenemos que invertir fuertemente en nuevas tecnologías. Y la tercera está basada en el equipo, yo siempre digo que no hay resultados sin un gran equipo atrás”.

EL EFECTO DE LA PANDEMIA

La crisis sanitaria por la que pasaron México y el mundo generó afectaciones económicas, pero también aprendizajes. También dejó claro que la recuperación es más rápida para las empresas fuertes.

“La pandemia tuvo impacto en nuestras operaciones. Sin embargo, nuestros esfuerzos se dirigieron a la recuperación general rápida, la cual fue exitosa. Entre 2020 y 2021 aumentamos más del 15 por ciento los ingresos operativos, con ganancias de más del 10 por ciento. En la primera mitad del año logramos un desempeño récord, lo que dice que hemos hecho bien las cosas en este duro periodo”, afirma el directivo.

En Edenred se ha logrado pasar de los tradicionales vales de papel a operaciones digitales y a la aplicación móvil.

“Gracias a nuestra adaptación a los tiempos y al avance tecnológico, hoy nuestras soluciones han llegado al comercio electrónico. Como muestra, los 3.5 millones de usuarios de la solución Despensa Edenred pueden realizar sus compras de artículos de primera necesidad en Amazon México.

“Creo que el reto que hoy tenemos que superar es el de ofrecer incentivos y beneficios personalizados. El consumidor no es el mismo y busca cosas diferentes; por ello queremos darles lo que ellos necesitan”, enfatiza Carunchio.

Otro ejemplo de adaptación es lo que ofrecerán en materia de combustibles: una solución para el pago y control de peajes en un solo dispositivo: Drive Tag de Ticket Car.

EL FUTURO Y LA SOSTENIBILIDAD

Al hacer referencia a los planes de expansión, Carunchio comenta que en 2021 se implementó una solución para el teletrabajo, con la cual los colaboradores pueden comprar y pagar servicios esenciales para laborar en casa.

“Hoy, que los comercios y los servicios están iniciando operaciones, los planes a futuro están dirigidos a la personalización de nuestras soluciones. Y a la mayor entrada en el mundo digital y a diversas alianzas en pro del bienestar integral de nuestros clientes y colaboradores como Be Well y Be fit. También la incorporación de nuevas plataformas para combustible y mantenimiento de flotas”, adelanta.

Otra de las metas de Edenred es seguir siendo una de las mejores empresas para trabajar. “Por ello, continuaremos robusteciendo nuestra cultura organizacional enfocada en inclusión, diversidad, flexibilidad y transformación tecnológica con base en lo que dictan los tiempos. Seguiremos siendo los aliados de miles de empresas, simplificando y mejorando la vida de sus colaboradores”.

Adicionalmente, emprender acciones de sostenibilidad y de responsabilidad social empresarial seguirá siendo un pilar fundamental de Edenred. “Gracias a nuestras soluciones, facilitamos el acceso a alimentos saludables, locales y respetuosos con el medioambiente. Contribuimos a la protección ambiental adoptando un enfoque ecológico para nuestras soluciones y promoviendo la recuperación de residuos a nivel interno y con nuestros clientes.” N

