Con un llamado a reducir las brechas de desigualdad y promover que las ciudades de América Latina sean verdaderamente inclusivas, este martes dio inicio en Puebla la décima edición del Smart City Expo Latam Congress, la mayor plataforma regional sobre innovación y transformación urbana.

Durante tres días —del 10 al 12 de junio—, el Centro Expositor de Puebla será el punto de encuentro de más de 300 ciudades, 200 empresas e instituciones, 300 ponentes y alrededor de 10,000 asistentes. Líderes políticos, expertos internacionales, académicos y emprendedores se reúnen bajo el lema “Creando oportunidades, cerrando brechas”, para debatir soluciones que impulsen ciudades más justas, inclusivas, sostenibles e inteligentes.

MENSAJE SOCIAL

El acto inaugural, encabezado por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, marcó el tono de lo que será este congreso: no basta con innovar; es necesario que la tecnología sea una herramienta para mejorar la vida de los sectores más vulnerables.

“La inclusión no es un discurso. Es una acción concreta que debe garantizar que todas y todos tengan oportunidades para el desarrollo y el bienestar. Eso implica reconocer nuestras raíces, abrazar la diversidad y garantizar derechos a todas las comunidades, especialmente a nuestros pueblos originarios”, afirmó Armenta durante su intervención.

Este enfoque social fue reforzado por Manuel Redondo, presidente de Pronus y principal organizador del evento, quien destacó el carácter colaborativo del Smart City Expo: un espacio donde gobiernos, empresas y sociedad civil convergen para construir “ciudades más humanas”.

UNA FÓRMULA CONTRA LA POBREZA

En la jornada inaugural destacó la participación del expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, en cuya conferencia magistral, cargada de experiencia y visión, compartió cómo las políticas innovadoras pueden cerrar brechas estructurales: “Invertir en la primera infancia es la política más rentable contra la desigualdad”.

En Colombia, su gobierno impulsó un programa masivo que benefició a más de 2 millones de niños de hogares pobres, lo que garantizó el acceso a centros de desarrollo infantil de calidad.

Santos también enfatizó en que combatir la desigualdad requiere de liderazgo comprometido y diálogo constructivo: “Hoy enfrentamos desigualdades crecientes. La única manera de revertirlas es con visión de largo plazo, innovación y un liderazgo que piense en el bienestar colectivo, no solo en intereses electorales inmediatos”.

LA CIUDAD SEDE

Más allá de ser sede del evento, Puebla busca posicionarse como un referente en el desarrollo de ciudades inteligentes con enfoque social. Entre los proyectos destacados por el gobernador Armenta se encuentran la modernización de la flotilla eléctrica de patrullas; el programa Puebla Brilla, que transforma el alumbrado público, y la creación del primer Centro de Microprocesadores de México.

Estas iniciativas, señaló el mandatario, buscan no solo mejorar la eficiencia urbana, sino también generar empleos, reducir la huella ambiental y cerrar la brecha tecnológica.

AGENDA DE CIUDADES INCLUSIVAS

El Smart City Expo Latam Congress 2025 ofrece una agenda transversal en la que temas como equidad, género, sostenibilidad y acceso a vivienda digna ocupan un lugar central.

Entre las mesas de trabajo más esperadas destacan: “Transformación digital para la prosperidad compartida”, “Acceso a vivienda digna: un derecho, no un privilegio” e “Innovación urbana con perspectiva de género”.

El evento también cuenta con la participación de líderes internacionales como José de la Uz (RECI, España), Rosa Riquelme (Chile) y Martha Lucía Gutiérrez (Red SIMUS), quienes aportan experiencias globales adaptables al contexto latinoamericano.

CIUDADES PARA TODOS

El desafío que resuena en cada intervención es claro: no basta con tener ciudades más conectadas o modernas; es imprescindible que sean ciudades para todos. Como concluyó Santos: “La tecnología es un medio, no un fin. Si no la usamos para reducir desigualdades y empoderar a los excluidos, estaremos fallando en nuestro propósito como sociedades”.

La décima edición del Smart City Expo Latam Congress llega, así, en un momento crucial para América Latina, una región marcada por contrastes, donde el urbanismo y la innovación pueden —y deben— ser herramientas de transformación social. N