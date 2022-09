Pero el romance duró poco tiempo. Se terminó, afirman, cuando Massa intentó llevar adelante una modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias y el entonces presidente Macri le pidió que no lo hiciera. Dicen que la respuesta del dirigente de Tigre fue: “No te confundas, soy la oposición, no tu empleado”.

A LAS COSAS

Volviendo al presente, ya antes de la salida de Martín Guzmán —funcionario sobre el cual Massa siempre tuvo una mirada crítica—, consideraba que el gobierno iba en rumbo de colisión y que era necesario un giro. En este sentido, su rol fue lograr el acercamiento entre Cristina y Alberto, ya que no se hablaban.

Cuando se produjo la renuncia de Guzmán, Sergio Massa se propuso para ocupar posiciones clave en el gobierno, pero se encontró con la resistencia del presidente Alberto Fernández que, no sin fundamento, imaginaba que la irrupción del dirigente del Frente Renovador terminaría opacando su gestión. Fue cuando se decidió que Silvina Batakis tomara las riendas de la economía.

Cristina avala las medidas, “aunque en silencio”, que está llevando a cabo Sergio Massa ante el temor del abismo. Y en la Casa Rosada se dice que Alberto no tiene más remedio que aceptarlo (a disgusto). Es que la centralidad del poder parece que abandonó la Casa Rosada para cruzarse al Ministerio de Economía.

CONSEJO

La apuesta de Massa no fue un acto intempestivo, según comentan en su entorno. Lo meditó mucho y antes de lanzarse a buscar la conducción económica estuvo reunido durante cuatro horas con Roberto Lavagna. El exministro de Economía de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner le dijo que era posible salir de la crisis si se aplicaba el plan adecuado. De hecho, Lavagna asesora en las sombras a Sergio Massa y es el hombre de referencia para las decisiones importantes.

HOMBRES FUERTES

A su vez, Michel no se limita a los temas aduaneros, sino que también contribuye con sus conocimientos en temas tributarios, entre otras áreas.

Para explicar a gobernadores y ministros la razón del ajuste se escuda en un video —que muestra en toda oportunidad que tiene— del fallecido ex primer ministro de Israel, Shimon Peres, en el que explica cómo logró bajar la inflación de 500 a 16 por ciento en menos de dos meses cortando el gasto público.

UN RELATO ÚTIL

También le es muy útil a Massa el relato de ex primer ministro de Israel, cuando reflexiona: “Todos los ministros están de acuerdo con que se recorten a otros ministerios, pero no recortar su propio ministerio”, situación que sin duda enfrentará de ahora en más el titular del Palacio de Hacienda.

Quizá Massa y, como una manera de chantaje, pero sin que lo parezca, les enseña la parte donde Peres, para poder implementar su plan, dijo al gobierno: “Señores, lo aceptan (al recorte) o me voy”.

Por esta razón, no es casual que Malena Galmarini también comparta la misma pasión. No es solo su mujer o madre de sus hijos: es su compañera y confidente. Su familia es el refugio o “el cable a tierra”, una contención no menor cuando se está en el vértigo de la gestión.