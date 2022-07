TEMPORADA DE CONDUCCIÓN

El gobierno, al no poder dar un subsidio directo a los combustibles para aminorar los precios, empezó a idear una estrategia, cuyo objetivo era no dejar de incrementar el precio de los combustibles para detener la tendencia de la inflación y que la demanda no bajara. No hacerlo traería como consecuencia una recesión antes del tiempo que está programado tenerla.