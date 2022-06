¿Se acabaron los cien años de soledad de los que hablaba García Márquez? La frase final de la novela más importante del premio Nobel colombiano ha sido revisitada y reescrita por muchas personas después de las recientes elecciones en Colombia. Veamos, el final de la obra dice que “[…] las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”.

De acuerdo con cifras oficiales del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), el 42 por ciento de los colombianos vive en situación de pobreza, y el 15 por ciento está en pobreza extrema. Alrededor del 63 por ciento de las personas que trabajan lo hace en la informalidad, es decir, sobreviven en actividades que no cotizan a fondos pensionales ni tienen beneficios como vacaciones o pago de incapacidades médicas.

UNA MUJER COMO HAY MILES

En un país donde el 84 por ciento de los niños son hijos de madres solteras, Francia Márquez fue una de ellas al dar a luz a su primer hijo a los 16 años. Trabajó como empleada de servicio doméstico, criada o sirvienta —como se les llama en ciertos círculos sociales— para mantener a su familia. Su historia es un ejemplo de la capacidad de las mujeres colombianas y madres solteras para sobreponerse ante la adversidad y superar todas las barreras económicas y sociales impuestas por un sistema en el que se acabó la colonia, pero no el colonialismo. Un sistema en que se abolió la esclavitud, pero nunca desapareció el esclavismo.

En febrero pasado tuve el privilegio de hablarle durante su visita a Nueva York en un evento de respaldo. En esa ocasión, durante mi intervención, le dije que su candidatura me reconciliaba con el futuro, con la idea de una Colombia más justa que reconociera el aporte de toda la población al desarrollo de la nación.

UN REBELDE QUE FIRMÓ LA PAZ

Carlos Aguasaco es escritor, académico y profesor en The City College of New York. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.