Después de que la banda británica Pink Floyd permaneciera 28 años en el silencio, en abril de 2022 regresó para apoyar a Ucrania tras la invasión rusa con su sencillo Hey Hey Rise Up. La canción es una expresión de “ira contra una superpotencia que invade una nación pacífica”, sostuvo David Gilmour, quien junto a Nick Mason, Guy Pratt y Nitin Sawhney, se basaron en un estribillo del cantante ucraniano Andriy Khlyvnyuk, de la banda Boombox.

“Es una pena que las personas que más sufren sean las personas comunes de Rusia, pero así es como funcionan las sanciones. Mi nuera nos contó la historia de una mujer al comienzo de este conflicto, que les dio semillas de girasol a los soldados rusos y dijo que esperaba que brotaran girasoles donde murieran”, pronunció Gillmour.

Incluso su desacuerdo quedó visible desde la portada de la canción. Al centro mantiene un girasol que a su vez sostiene un iris de color azul, ambos elementos simbolizan la bandera de Ucrania. Aunque Roger Waters no participó en la nueva grabación, al dejar la banda en 1985, el reencuentro sumó otra protesta social en su historia.

Su disco Animals, de apenas cinco canciones y 40 minutos, lanzado en 1977, fue concebido como una crítica a la sociedad inglesa de los años 1970, ideado casi en su totalidad por Waters. Lector recalcitrante de George Orwell, encontró en Rebelión en la granja (1945) una manera de externar los desequilibrios sociales.

También durante la década de 1970 surgió un movimiento político y cultural que nació tras el aumento de los ataques racistas en las calles de Reino Unido y el creciente apoyo al Frente Nacional de extrema derecha: rock contra el racismo (RAR, por sus siglas en inglés).

No obstante, desde los años 1960 las bandas inglesas lideraban la música. Según la revista Rolling Stone, las listas eran encabezadas por bandas como The Dave Clark Five, The Who y The Beatles. Estos últimos considerados como los líderes de la revolución, que dio inicio desde la entrega de su primer sencillo Please Please Me (1963). De esta manera, Inglaterra se apropió del género, aunque años más tarde hubo un ascenso al glam rock, representado por celebridades excéntricas como David Bowie, Freddie Mercury y Elton John.

“Una gran parte de la música británica de los setenta se consideraba política, ya que trataba graves temáticas sociales como el sexismo, homosexualidad, opresión de la juventud y el racismo”, refiere la revista estadounidense.

DÍA MUNDIAL DEL ROCK: CUANDO FREDDIE MERCURY HIZO HISTORIA

Cada 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock, conmemoración que surgió en 1985 a raíz de un evento lúdico mejor conocido como “Live Aid”. En el festival se dieron cita las bandas de rock más emblemáticas del momento. Fue organizado por Bob Geldof, vocalista de Boomtown Rats, en beneficio de África. Como sedes tuvo lugar a los estadios Wembley de Londres y el John F. Kennedy en Estados Unidos.

Durante 16 horas, 69 agrupaciones compartieron sus más grandes éxitos. Entre las bandas y solistas que engalanaron con sus interpretaciones estuvieron: Led Zeppelin, Black Sabbath, Judas Priest, U2, Bob Dylan, Paul MacCartney, Eric Clapton, Billy Ocean, Elvis Costello, por mencionar algunos.

El evento fue seguido por 1,500 millones de espectadores y transmitido en vivo en más de 110 países. Con el fin de aliviar la hambruna en África, alrededor de 40 países realizaron colectas durante la transmisión. Al final, Live Aid recaudó un total de 127 millones de dólares. El grupo de rock que se llevó la noche fue Queen, gracias a la majestuosa presentación de Freddie Mercury. En un inicio tocó el piano para Bohemian Rhapsody, para después desfilar con el micrófono en Radio Ga Ga y terminar con We Are the Champions.

¿CÓMO SE DEFINE EL ROCK?

“En el rock la música está viva y en constante fusión”, asegura José Miguel Ordoñez, académico de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Para el especialista, es un estilo y un género. En primer lugar por representar un conjunto de reglas que ayudan a los músicos a decidir qué sonido hacer y cómo organizarlo. Desde una visión técnica, qué evento sucede sonoramente.

“Igualmente puede describirse como un género; es decir, una práctica relacionada con un modo de organizar y reconocer sus valores y sus formas de escucha, la manera en que se presentan los conciertos en vivo. Por otra parte, muestra un comportamiento; no sólo musical sino también social. Es una expresión identificada con la rebeldía”, señala.

Se caracteriza por el empleo de la guitarra eléctrica, bajo eléctrico, teclado y batería. Con los años, ha desarrollado multitud de variantes dando paso a nuevos estilos como el rock alternativo, punk o heavy metal. N