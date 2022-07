En las últimas semanas, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se ha mantenido en el centro del ojo público. En primera instancia, por los supuestos audios filtrados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en donde menciona que “a los periodistas hay que matarlos de hambre y no a balazos”. En otro habla de sobornos millonarios a diputados de Michoacán y de aportaciones por 25 millones de pesos de la compañía cinematográfica Cinépolis.

Este domingo denunció haber sido retenido en el área de migración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Moreno regresaba de una gira por Europa. En Ginebra entregó una carta dirigida a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. En esta se queja del acoso gubernamental contra la oposición.

A través de un video compartido en sus redes sociales, de casi dos minutos, relató que al momento de aterrizar en la Ciudad de México, en un vuelo procedente de Francia, las autoridades migratorias le informaron de una alerta migratoria. Al desconocer la razón de su detención, acusó otra violación a la ley en esta “persecución política a todos los opositores”.

“Estoy con mi esposa, está preocupada, estamos aquí juntos. Por eso hacemos un llamado a todos, a no dejarnos amedrentar, a levantar la voz y a luchar por México. No a la dictadura”, comentó.

Para respaldar la denuncia, en su cuenta de Twitter “Alito” Moreno subió el documento que migración le hizo llegar a su regreso a México, en el cual se leen preguntas como: “¿En qué plan salió de México: negocios o como turista? ¿En qué lugares ha permanecido hasta llegar al sitio?”

¡Y sigue la persecución política! Hoy, a mi llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, las autoridades migratorias me retuvieron durante más de una hora, haciéndome llenar documentación no oficial. ¡Ni así nos van a meter miedo, no nos callarán! pic.twitter.com/NOVDvgacWi

— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 10, 2022