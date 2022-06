La serie Pistol retrata el ascenso y la caída de una de las bandas más influyentes del mundo, los Sex Pistols. En el breve tiempo que estuvieron juntos, el grupo de punk rock cambió el rostro de la música e influyó en toda una generación con sus canciones y estilo.

Así es como el elenco del programa de televisión de FX se compara con sus contrapartes de la vida real.

ANSON BOON ES JOHNNY ROTTEN

Johnny Rotten fue el rostro de los Sex Pistols y, junto con Sid Vicious, también es posiblemente el miembro más memorable.

Rotten, cuyo verdadero nombre es John Lydon, se unió a la banda después de impresionar a su manager, Malcolm McLaren, con una interpretación de “I’m Eighteen”, de Alice Cooper. Adquirió su famoso nombre artístico en referencia al aspecto de sus dientes y a que nunca se los cepillaba.

En 1977, la revista Rolling Stone dijo que Rotten fue “bendecido con una ira demencial nunca antes vista afuera de una zona de guerra”, lo que hizo que él y los Sex Pistols destacaran de inmediato.

En la serie del canal FX, el cantante es interpretado por Anson Boon, quien apareció anteriormente en la película 1917, nominada al Óscar.

LOUIS PARTRIDGE ES SID VICIOUS

Si bien es el miembro más conocido de los Sex Pistols, Sid Vicious fue en realidad el último en unirse al grupo.

El verdadero nombre de Vicious era John Simon Ritchie y era un amigo de la escuela de Johnny Rotten, quien le dio a Vicious su nombre artístico después de que el hámster de Lydon lo mordiera.

Antes de pertenecer a los Sex Pistols, Vicious estaba en plena adicción a las drogas, derivada de la adicción que tenía su propia madre a la heroína y los opiáceos. Esto se exacerbó cuando conoció a Nancy Spungen.

Vicious se unió a la banda en 1977 como su bajista, tras la partida de Glen Matlock, y siguió con ellos hasta que se separaron, en enero de 1978. Murió de una sobredosis de drogas el 2 de febrero de 1979, un día después de salir en libertad bajo fianza por ser el principal sospechoso del asesinato de Nancy.

Louis Partridge, de la serie Enola Holmes, interpreta a Vicious en el programa y, aunque Vicious solo se vuelve un personaje clave en la historia a partir de la segunda mitad de la serie, en todo momento se puede ver a Partridge comprometido con su personaje.

TOBY WALLACE ES STEVE JONES

Steve Jones es uno de los miembros fundadores de los Sex Pistols, quienes originalmente se iban a llamar Cutie Jones y The Sex Pistols, por el apodo de Steve. También estaba destinado a ser el cantante principal de la banda.

Jones fundó la banda junto con Glen Matlock y Paul Cook después haber formado los grupos The Strand y The Swankers con ellos. Este último fue reformado en 1975 tras la salida de uno de los miembros, Wally Nightingale.

Más tarde cambiaron su nombre a Sex Pistols, y después de que Rotten se uniera a la banda, Jones se convirtió en el guitarrista principal del grupo.

Pistol se basa en la autobiografía de Jones publicada en 2016 Lonely Boy: Tales of a Sex Pistol (Chico solitario: relatos de un Sex Pistol), en la que compartió muchos detalles de su vida, incluyendo cómo fue abusado sexualmente por su padrastro cuando era niño.

Toby Wallace asume el papel de Jones en la serie de televisión. El actor australiano ha aparecido en películas como Babyteeth y The Society.

JACOB SLATER ES PAUL COOK

Paul Cook era el baterista de los Sex Pistols y conocía a Jones desde mucho antes de que la banda se creara. Se conocieron en la Escuela Secundaria Wren, en Shepherd’s Bush, en Londres.

Después de la separación del grupo, Cook trabajó con Jones en la música de la película The Great Rock ‘n’ Roll Swindle, de su manager Malcolm McLaren, quien también apareció en la cinta. El dúo pasó a formar otra banda llamada The Professionals.

Jacob Slater hace su debut en la pantalla como Cook en Pistol.

CHRISTIAN LEES ES GLEN MATLOCK

Glen Matlock fue el bajista original de Sex Pistols y uno de los miembros fundadores de la banda. Ellos tras haber tocado con Jones y Cook en otro grupo.

Dejó la banda en febrero de 1977. McLaren afirmó que lo echaron, mientras que Matlock dijo que se fue por su propia voluntad en su autobiografía I Was a Teenage Sex Pistol (Yo fui un Sex Pistol adolescente).

Christian Lees asume el papel de Matlock en la serie, y entre sus más recientes proyectos está la película The Phantom of the Open.

THOMAS BRODIE-SANGSTER ES MALCOLM MCLAREN

Malcolm McLaren dirigió y promovió a los Sex Pistols. Él tenía una visión establecida de cómo quería que la banda se vistiera y actuara.

Entre otras cosas, McLaren usó tácticas de choque para aumentar la popularidad de la banda. Por ejemplo, fue su idea lanzar la canción “God Save the Queen” cerca del Jubileo de Plata de la Reina Isabel II en 1977. Originalmente, Rotten le había dado a la canción el título “No Future”.

En los años 70, McLaren también ayudó a administrar la tienda SEX con su novia, Vivienne Westwood, diseñadora de moda cuyas creaciones sacudieron la industria de la moda y se convirtieron en un elemento básico del movimiento punk.

Thomas Brodie-Sangster interpreta a McLaren en el programa de televisión. El actor es conocido por sus papeles en la película Love, Actually, y las series Game of Thrones y The Queen’s Gambit.

Todos los episodios de Pistol se estrenaron el 31 de mayo en FX en Hulu. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek).

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: