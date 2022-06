El Coro Infantil de Los Ángeles (Los Angeles Children’s Chorus, LACC) es uno de los coros más importantes a escala mundial. Ha sido elogiado por Los Angeles Times como “el mejor coro de niños que se ha escuchado”. En 2022 obtuvo el Grammy a mejor interpretación coral por su álbum Mahler Symphony No. 8 y, en este mes, está realizando una gira por plazas de México que incluyen ciudades como Guanajuato, San Miguel de Allende, Puebla y México.

Asimismo, han participado en producciones como Happier Than Ever: una carta de amor a Los Ángeles, de la plataforma Disney+, junto a la exalumna Billie Eilish.

El grupo coral es dirigido por Fernando Malvar-Ruiz, reconocido director artístico que ha trabajado con coros infantiles desde 2004. Por ejemplo, con el The American Boychoir, con el cual realizó cinco giras internacionales y más de 150 presentaciones.

“Es la primera vez que venimos de gira a México. Me parece increíble porque el Coro Infantil de Los Ángeles, en sus 32 años, nunca había viajado a este país”, comparte Malvar-Ruiz en entrevista con Newsweek en Español .

“UNA VIDA MUY GRANDE”

—Muchísimo mayor de lo que yo esperaba. Tenemos 350 niños, y unos tres o cuatro deciden no seguir. Les encanta el programa, descubren el amor, y eso los mantiene en la organización. Hoy en día los niños están muy ocupados, tienen que hacer deporte y demás. Con toda esa competición, deciden estar 12 años en el coro. Es increíble.

—Es muy variado, no es que escojan hacer el coro o hacer deporte. El niño medio del coro es muy sofisticado, con curiosidad intelectual muy grande, y normalmente les va bien en la escuela porque aprenden de responsabilidad en el coro.

—Eso es un estereotipo, es falso que solo un grupo de elegidos puede hacer música. Para mí todo el mundo puede cantar, simplemente porque todos nacimos con el instrumento dentro de nosotros. Los que no pueden es por problemas físicos o psicológicos considerables. No rechazamos a nadie o a casi nadie porque todos los niños deben exponerse a esta experiencia que transforma vidas.

“ORGULLOSOS DE SU VOZ”

—Claro, y también desde la escuela. No con todos, por supuesto, hay grupos de niños que cantan sin problema. Pero otros lo hacen con una voz tímida y necesitamos enseñarles que su voz es preciosa e importante, porque cuando hablas de su voz también hablas de ellos personalmente. Yo les recomendaría a los padres de familia que afirmen las iniciativas: si un niño quiere intentar hacer algo, decirle que no lo puede hacer no es buena idea.