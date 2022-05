El catálogo de música del legendario grupo de rock británico Pink Floyd es objeto de codicias por parte de Warner Music y BMG, empresa de gestión musical alemana aliada al fondo americano KKR, según el Financial Times. El acuerdo podría superar los 500 millones de dólares, según el diario financiero que cita fuentes cercanas al caso.

Podría incluso superar el monto de la venta el año pasado del catálogo de Bruce Springsteen a Sony Music, cuyo importe habría alcanzado los 550 millones de dólares, según la prensa estadounidense, un récord, añade el periódico.

La banda de rock, liderada por David Gilmore y Robert Plant, es uno de los grupos con más éxito de la historia. Dentro de sus temas emblemáticos tiene “Money”, “Wish you were here” o “Comfortably Numb”. Y 250 millones de copias vendidas en todo el mundo, según el sitio bestsellingalbums.org.

Las ventas de catálogos musicales de estrellas musicales se han multiplicado en los últimos años, con las de David Bowie, Bob Dylan, Sting o Tina Turner, que según la prensa habrían sido cedidas por cientos de millones de dólares.

Recientemente el músico Roger Waters reveló que le contestó al cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, en términos muy claros que rechaza la solicitud del magnate de las redes sociales de usar una de sus canciones en una campaña publicitaria de Instagram.

“UNA ENORME CANTIDAD DE DINERO”

En un foro en apoyo a Julian Assange, fundador de WikiLeaks y actualmente preso, Waters, uno de los miembros fundadores de Pink Floyd, señaló que Zuckerberg le ofreció “una enorme cantidad de dinero” por utilizar su pieza clásica de 1979 “Another Brick in the Wall (Part 2)” (Otro ladrillo en la pared, segunda parte).

El músico británico mostró en forma desafiante su rechazo a la solicitud de Zuckerberg, tildando al empresario de “idiota”. Y acusándolo de “evitar” que la historia de Assange “se diera a conocer al público en general”.

En un video fechado el 10 de junio, el rockero mostró una hoja de papel mientras decía: “Esto es algo que puse en mi carpeta cuando venía para acá. “No tienen idea de lo que es, nadie la tiene, porque me llegó por internet esta mañana. Es una solicitud por el derecho a usar mi canción ‘Another Brick in the Wall (Part 2)’ en la producción de una película para promover Instagram”.

Tras su revelación, que provocó las risas del público, Waters dijo: “Así que se trata de una carta de Mark Zuckerberg dirigida a mí… ofreciéndome una enorme, enorme cantidad de dinero, y la respuesta es: ‘¡J…dete! ¡De ninguna p…ta manera!. N

