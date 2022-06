El propio paciente dijo en una entrevista —la cual sin duda fue un poco difícil porque él no dejaba de contar chistes— que en general se sentía feliz. Pero que su necesidad compulsiva de hacer chistes se había convertido en un problema con su esposa. E incluso la despertaba en medio de la madrugada para contárselos.

DETERIORO COGNITIVO Y PARKINSONISMO

Un aspecto que los vinculaba era que, aunque sus propios chistes les parecían muy divertidos, no experimentaban como divertidos los chistes de otras personas.

DAÑO EN EL LÓBULO FRONTAL

El estudio señala que el daño en el lóbulo frontal derecho en particular parecía ser “crítico” en el humor patológico.

“Los pacientes con lesiones frontales derechas siguen siendo sensibles a los chistes simples, payasadas o a los juegos de palabras. Pero el deterioro les impide apreciar las bromas nuevas, no simples o generadas externamente”, se lee en el estudio.

“Es posible que no aprecien la relación entre las conclusiones de los chistes y las historias. Y que no experimenten su gracia, prefiriendo conclusiones que no son graciosas.