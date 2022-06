mediante facebook pude localizar al chico que nos había dado hospedaje y le escribí un mensaje para que guardara mi teléfono, claro que, entonces la gente no respondía en esa red social de forma inmediata, así que habría que esperar.

Mercedes y su compañera Mónica trabajaban juntas en el aeropuerto y ya me habían ayudado a hacer el trámite del cambio del vuelo y así evitar la necesidad de comprar uno nuevo. Lo que no me esperaba es que además de eso me invitaran a comer con ellas y me ofrecieran hospedaje para ese día.

Es increíble cómo aunque ahora comprendo la situación en ese momento que me sentí completamente sola y abandonada hasta por mis amigas, fueran dos mujeres desconocidas quiénes me tendieran la mano y me ayudaran a ver el otro lado de la situación. Me pidieron que las esperara mientras terminaban sus turnos, después me llevaron a comer, después a casa de una de Mercedes a dejar las cosas, ducharme e instalarme. Yo me sentía proporcionalmente agradecida y apenada, no paraba de decir gracias ante aquellas muestras de solidaridad y empatía, por si no fuera suficiente Mónica le contó a su familia y nos invitaron a cenar a su casa, personas maravillosas que sin dudarlo me abrieron las puertas de su cada, hoy sigue pareciéndome tan extraordinario como aquel día, hablamos, comimos, compartimos anécdotas y resultó que hasta conocían a algunos de los organizadores del symposium, un gran cierre para un día que no había comenzado del todo bien.

Hay personas salvavidas que quizá sin saberlo cambian tu vida y la marcan para siempre. A la mañana siguiente salimos muy temprano de casa de Mercedes ya que ella debía abrir el mostrador, antes de abordar se me acercó y me dio un paquetito con un burrito y un yogurt para el camino, la abracé fuerte y de nuevo le agradecí.

Aquella noche por fin regresé a casa y dormí tranquila, un par de días después me escribieron vía facebook (seguía un tanto incomunicada) para decirme que habían ubicado a nuestro anfitrión y no sólo eso; sino que me habían enviado mi teléfono en avión. Aún ahora que lo escribo se me dibuja una enorme sonrisa al recordar aquello, por eso es que cada oportunidad que tengo de ser tantito como ellas la aprovecho, no porque quiera que alguien un día cuente una historia como esta sino porque se lo que se siente y cómo transforman los actos de bondad nuestra vida y la de los demás. Mi historia pudo haber sido completamente distinta si no me hubieran dado la mano aquel día, aprendí valiosas lecciones durante ese fin de semana y debo confesar que hasta el día de hoy cuando debo de tomar un avión temprano me acuerdo de aquello y pongo varias alarmas, ah y ya no viajó con esas mismas amigas.