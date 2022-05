Puebla, Pue. Tras la explosión de polvorines en San Miguel Zacaola y Tulcingo de Valle, el secretario de salud, José Antonio Martínez García informó que, de los cuatro pacientes que estaban hospitalizados, dos perdieron la vida, por la gravedad de sus quemaduras, y sólo dos continúan recibiendo atención médica.

Explicó que, del caso en Tulcingo de Valle, eran 3 pacientes, 2 pediátricos y un adulto, sin embargo un menores de edad tenía el 89 por ciento de superficie corporal quemada, y perdió la vida.

Actualmente hay una paciente en la Unidad de Quemados del Niño Poblano de 9 años de edad, y otro adulto de 33 años en la Unidad de Quemados del Hospital de Traumatología y Ortopedia

Cabe mencionar que en un principio, se informó que, del caso en Tulcingo de Valle se reportaron cuatro muertos, más el caso reciente del menor serían 5.

En relación al caso de San Miguel Zacaola, se recibió a un paciente masculino de 23 años de edad, con 90 por ciento de la superficie corporal quemada, por lo que, falleció este 19 de mayo.

En esta demarcación, se había reportado dos muertes por la explosión, más el reciente, serían 3 defunciones.

Ante esta situación, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que varios polvorines operan de manera clandestina en diferentes municipios de Puebla, por ello, pidió que los Ayuntamientos hagan una supervisión permanente.

“Se registraron estos accidentes en lugares donde no se tiene identificado que haya generación de pirotecnia, y esto nos puede evidenciar hecho de los cuales, la gran preocupación es que estén diseminados en todo el Estado, yo les vuelvo a pedir a los presidentes municipales que no permitan el funcionamiento de estos talleres de pirotecnia, porque estos talleres de pirotecnia de manejo de explosivos solamente pueden ser autorizados por la Secretaría de la Defensa Nacional, no por las autoridades municipales”, dijo.

Dijo que estos casos deben ser investigados para determinar si ambos polvorines funcionaban con el conocimiento de la autoridad municipal, pues de ser así, tendrían responsabilidades legales.

Barbosa Huerta volvió a solicitar a los Ayuntamiento, que, de detectar algún polvorín funcionado de manera clandestina, sea reportado a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), o incluso a las autoridades estatales, ya que este tipo de situaciones ponen en riesgo la vida de personas.

En este mismo sentido, el mandatario informó que a la 25 Zona Militar, llegaron 200 elementos de fuerza de tarea del ejército mexicano, para incorporarse a labores específicas de seguridad en Puebla.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual