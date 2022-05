Este año se perfila para materializar la sostenibilidad hotelera y el sector turístico responsable con la ejecución de una serie de acciones a favor del cuidado medioambiental y la reducción del impacto de la industria, apunta Daniel Madariaga Barrilado.

Recientemente, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) estipuló los “Principios Básicos de la Sostenibilidad Hotelera”, un conjunto de criterios reconocidos y coordinados a nivel mundial que todos los hoteles deberían aplicar para impulsar el turismo responsable.

La iniciativa se presentó en la reciente Cumbre Mundial, celebrada a principios de abril en Manila y que, a decir por el especialista en turismo Daniel Madariaga Barrilado, ayudará a todos los hoteles a abordar y mejorar su impacto medioambiental.

“Desarrollados por y para la industria, las 12 acciones que presentan son fundamentales para la sostenibilidad de los hoteles, el WTTC ha hecho un llamado a los operadores, propietarios, asociaciones e inversores de hoteles en todo el mundo, a que apoyen oficialmente la iniciativa y trabajen en aplicar los criterios durante los próximos tres años y así elevar el nivel básico de sostenibilidad en toda la industria de la hospitalidad”, menciona.

De acuerdo con el experto, los “Principios básicos de la sostenibilidad hotelera” del WTTC proporcionan al sector mundial una línea de acciones positivas primarias que deben adoptarse para garantizar que cumplen al menos los requisitos mínimos de sostenibilidad.

Estos criterios incluyen operaciones para medir y reducir el uso de recursos energéticos e hídricos, identificar y reducir los residuos, así como medir y reducir las emisiones de carbono.

También incluye un programa de reutilización de la ropa de cama, el uso de productos de limpieza ecológicos, la eliminación de pajitas de plástico, agitadores y botellas de agua de plástico de un solo uso, la implantación de dispensadores de artículos de aseo a granel, así como medidas para beneficiar a las comunidades locales.

Aunque de momento han sido presentados 12 principios básicos para lograr la sostenibilidad hotelera, Daniel Madariaga Barrilado prevé que la intención del WTTC es asegurarse de que ningún hotel, por pequeño que sea, se quede atrás en el empeño de introducir medidas básicas de sostenibilidad.

“No todos los pequeños hoteles tienen acceso a tecnología de vanguardia, pero sí pueden hacer una gran diferencia con pequeñas pero constantes acciones. De esta manera, los hoteles pueden reducir su impacto ambiental en esta generación y las siguientes”, sentencia el experto.

Hasta ahora, describe Daniel Madariaga Barrilado, la iniciativa ha sido apoyada por los grupos de hoteles más importantes del mundo como Jin Jiang International (Holdings) Co., Ltd., incluidas sus filiales Jin Jiang Hotels, Louvre Hotels Group y Radisson Hotel Group, Accor, Barceló Hotel Group, Meliá Hotels International, Indian Hotels Company Limited (IHCL), así como de importantes asociaciones hoteleras de todo el mundo, como la Caribbean Hotel and Tourism Association (CHTA), la Hotel Association of India (HAI) y muchas más.

“En conjunto, estos grupos representan a más de 50, 000 hoteles de todo el mundo, por lo que con sus acciones apuntaría hacia la materialización de la sostenibilidad hotelera durante este año”, finaliza.