Con poblaciones casi exclusivamente blancas, los “pueblos del ocaso” estadounidenses se consideran peligrosos para las personas de raza negra que permanecen allí después del atardecer.

Si bien la expresión “pueblo del ocaso” data de la era de la segregación, cuando los habitantes colgaban carteles advirtiendo que la “gente de color” tenía que marcharse antes del atardecer, la designación aun describe a las comunidades completa o mayoritariamente blancas que excluyen a las minorías de manera sistemática.

En la década de 1990, Vidor, Texas, era el paraíso del Ku Klux Klan. En 1993, cuando un juez federal ordenó que el condado eliminara la segregación en las viviendas públicas, el KKK organizó tantos mítines en Vidor que la revista Texas Monthly publicó un artículo de portada que describió la entidad como “la ciudad texana más llena de odio”.

Según el censo más reciente, la población de Vidor es 98.4 por ciento blanca y 0.1 por ciento negra.

“Mi noche en un pueblo del ocaso”, anuncia la leyenda que acompaña el video de Gideon, un camionero negro que se vio obligado a hacer una escala en ese poblado. Publicado el pasado 3 de mayo, el TikTok del transportista ha recibido más de 1.7 millones de visitas.

En el corto, de tres minutos, el chofer explica que debía entregar una carga en esa zona. “Al llegar, di un vistazo a los señalamientos”, recuerda.

VIDOR, TEXAS

“Y entonces pensé: ‘¡Un momento!’. Estaba en la salida 861A. Para quienes no están enterados, ese lugar se llama Vidor, Texas”.

Gideon agrega que había escuchado muchas anécdotas de aquella localidad. “Casi todos los texanos negros que conozco me han dicho ‘No vayas a Vidor, Texas’”.

Lo grave fue que llegó a la población hacia las 17:30 horas, por lo que tendría que esperar hasta las 8:00 horas del día siguiente para entregar su carga.

Mientras conducía hacia la empresa que habría de recibir la mercancía, vio “un montón de banderas confederadas”. Y también “la figura de un negro envuelto en una bandera confederada y colgado de un árbol por el cuello”.

Al detenerse en su destino, Gideon oyó que un guardia de seguridad alertaba a sus colegas sobre un “código rojo”.

En un santiamén, el camionero hizo una llamada telefónica e informó que el guardia había dicho que no quería hacerse “responsable de la seguridad de este tipo”, porque “dejamos de recibir cargamentos a las 16:00 horas en punto”.

Poco después, apareció otro hombre que se dio prisa para descargar el camión. Al terminar, se acercó a Gideon y aconsejó: “Amigo, te sugiero que salgas de aquí lo antes posible. Se acerca el atardecer. Tienes que irte de inmediato y no pares hasta que llegues a Beaumont”.

LA POLICÍA DISIMULA

Cuando Gideon preguntó si había policías en el área, el hombre respondió que “la policía se hace de la vista gorda”. El camionero siguió el consejo y enfiló hacia Beaumont, donde se acostó a dormir con un rifle.

Al pie del video, varios usuarios TikTok que se identificaron como texanos negros afirmaron que la anécdota no era novedad. “Tan pronto como dijiste Texas, supe que era Vidor”, comentó un usuario. “Soy de Houston, y desde niños nos enseñan a nunca detenernos allí”.

“Fue lo primero que me dijeron cuando me mudé a Texas. No vayas a Vidor”, agregó otro. Y un tercer usuario exclamó: “¡En pleno 2022 y todavía necesitamos un Libro Verde para viajar seguros!”.

Publicado entre 1936 y 1966, el tomo The Negro Motorist Green Book (El libro verde del automovilista negro) es obra de un cartero y escritor de viajes llamado Victor Hugo Green. El libro indica las áreas que los conductores negros deben evitar para recorrer con seguridad el territorio de Estados Unidos.

Newsweek se puso en contacto con Gideon para pedir comentarios, pero no obtuvo respuesta al momento de esta publicación. N

