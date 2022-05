Puebla, Pue. Será a partir de este viernes 3 de junio cuando inicie la operación del sistema de parquímetros en el Centro Histórico de Puebla, el costo del servicio será, la primera hora gratuita, la segunda y tercera a 5 pesos y la cuarta 10 pesos, además todo el mes no aplicarán multas, pero si se deberá pagar por el servicio, según lo informó el gerente de la ciudad, Adán Domínguez Sánchez.

El funcionario municipal comentó que todo el mes de junio no se aplicarán multas, porque es un período de adaptación para los usuarios, además las motocicletas también deberán respetar este precio.

Por su parte la subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial, Rubí Vázquez Cruz explicó el método de operación que será de lunes a viernes de 8:00 AM a 10:00 PM mientras que, los días sábados será de 8:00 AM a 2:00 PM, mientras que los domingos será libres, es decir será gratuito el estacionamiento, pero sólo en las vialidades con estacionamiento permitido.

Además, dijo que se establecieron tres formas de pago, una es a través de la aplicación para celulares “Parkimovil”, donde el usuario tendrá que darse de alta, registrar su placa y las horas que usará el estacionamiento.

La segunda es en los más de 120 negocios afiliados al programa de “Estacionamiento Rotativo”, estos se pueden identificar con una placa azul que dice “Parquímetros. Paga aquí”. Mientras que la tercera opción es enviando un mensaje SMS desde el celular con el número de la placa al 25505. En automático, quedará registrado en la aplicación.

Señaló que después del mes de junio, en lugar de aplicar sanciones, se estarán haciendo notificaciones para avisar de que el usuario está mal estacionado.

Indicó que para las zonas de carga y descarga sólo tendrán 20 minutos para hacer sus labores, con 10 minutos de tolerancia. Mientras que, para las personas discapacitadas, se deberán registrar en la página del Ayuntamiento en el apartado de parquímetros, para que tengan descuento.

En tanto que, los residentes que viven en el Centro Histórico, deberán comprobar que no tienen cochera, para ser acreedores a utilizar los parquímetros de manera gratuita.

En relación a las multas, dijo que son 9 tipo de penalizaciones, y el rango a pagar va de los 384 pesos, hasta los 7 mil pesos, estas se aplicarán cuando el conductor se pase del tiempo establecido, no respete los espacios de descarga y de discapacitados, al igual que cuando no se haya hecho el registro de la placa, al momento de invadir dos cajones para estacionarse, cuando no se tengan placas.

Con información de Diario Puntual