MAYOR APORTE EN LA PRODUCTIVIDAD

EL BENEFICIO ES PARA TODOS

Aunque el camino aún es largo, actualmente existen empresas con muy buenos niveles de equidad y participación femenina. Formar parte de este porcentaje de empresas con estas características no solo me beneficia a mí como mujer. También beneficia al género masculino, pues existen mejores resultados operativos y, por ende, mayores utilidades para la compañía.

Si eres hombre me gustaría que te formularas las siguientes preguntas: ¿Te imaginas que tu hija sea la siguiente CEO más admirada sin tener que pasar por todos estos sesgos? ¿Te imaginas que ya no exista la brecha salarial? Me gustaría dejarte con esta última frase: no imagines, haz acciones que lo vuelvan realidad. N