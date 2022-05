Eulogio Monreal Ávila, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Aguascalientes, hizo un llamado a los actores sociales y políticos de la localidad a guiarse con civilidad durante la jornada electoral del próximo 5 de junio, saliendo a ejercer su voto libremente y evitando practicar o aceptar actos ilícitos como compra de votos, enfrentamientos, presiones, etc.

A través de un mensaje transmitido en redes sociales, el dirigente local morenista sostuvo que derivado de un “irreversible posicionamiento” de su abanderada, los amedrentamientos de sus opositores han ido en aumento, por lo que si bien externa que hay que defender el voto de la ciudadanía, las autoridades son las responsables de garantizar las condiciones para una jornada tranquila y sin incidentes.

Aprovechó para dirigirse tanto al Gobernador Martín Orozco como al alcalde Leonardo Montañez, a quienes les solicitó cuidar la elección, pues es su deber y obligación evitar una jornada ilegítima y manchada por actos ilícitos.

“Pero no solamente ellos. No solamente el gobernador o el Presidente Municipal, sino que ellos tienen que bajar la información a todas sus estructuras de gobierno, a toda la administración pública porque la gente ya no se queda callada, ya no se puede ocultar lo que están haciendo” sostuvo Monreal.

También envió un mensaje a la Fiscalía General del Estado, instancia a la que le pidió “tomar cartas en el asunto” tras referirse a las denuncias que su partido ha presentado, invitándole también a formar parte activa en la inhibición de delitos de cualquier índole. Sentenció que el Fiscal Especializado en Delitos Electorales debe estar al tanto de todo lo que acontece, trabajando para impedir que se “enrarezca” el clima en este proceso.

Finalmente reconoció y felicitó a los poderes fácticos, quienes de acuerdo con su percepción, y en contraste con otros periodos de elecciones, se han mantenido al margen del proceso sin intervenir, poniendo como ejemplo al sector empresarial y a la iglesia.