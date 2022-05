El regreso a los eventos presenciales tras la pandemia del Covid-19, representa una oportunidad para el turismo de reuniones, así como también para entidades federativas que tengan la infraestructura y conectividad para llevar a cabo Ferias y Exposiciones.

Un ejemplo del potencial que tienen los eventos presenciales fue el Tianguis Turístico 2022 que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero, del 22 al 25 de mayo, y que superó las expectativas en número de citas de negocios concretados.

Presente en el Tianguis Turístico estuvo la Comexposium, la empresa líder en organización de eventos y reuniones, y encargada de la próxima Feria Internacional de Franquicias.

En entrevista, Jaime Salazar Figueroa, CEO para Latinoamérica de Comexposium, aseguró que el tianguis turístico es una herramienta muy potente de promoción a nivel nacional e internacional de los destinos de México. “Este evento presencial, es finalmente lo que Comexposium hace, el corp business”.

El directivo explicó que acudir al Tianguis Turístico en representación de Comexposium Latinoamérica fue una oportunidad para evaluar cuáles son las buenas prácticas de un evento presencial organizado en este caso por grupo CIE y la Secretaría de Turismo.

Así como también, platicar con los destinos turísticos y entender cuáles son las mecánicas de la expo, qué restricciones tienen todavía en materia sanitaria, cuáles son los nuevos perfiles que están buscando para atraer negocio, y ver cómo Comexposium puede usar esos distintos destinos (Nuevo León, Jalisco, Cancún, Los Cabos) para el tema de desarrollo de negocios en el país.

“Hay destinos emergentes para la industria de exposiciones que no habíamos tomado en cuenta en el pasado, antes de la pandemia. Por ejemplo, Querétaro, es un destino emergente que tiene las condiciones, la infraestructura, la cantidad de negocio local que puede soportar a nuevos negocios en distintos temas, ya sea hospitalidad, industria pesada, logística, aeroespacial, y eso hace que tengamos nuevos jugadores que podemos considerar”, dijo.

En el caso de Quintana Roo, Salazar considera que cada vez ha desarrollado el segmento de la exposición, como una forma de financiar los propios congresos. “Entonces el segmento de ferias y exposiciones, está empezando a consolidarse en Quintana Roo”.

Feria Internacional de Franquicias

El directivo habló sobre las expectativas positivas que se tienen para la Feria Internacional de Franquicias, próxima a realizarse del 9 al 11 de junio en el WTC en la Ciudad de México.

“El indicador rey por excelencia, son los pre-registros, y vamos aproximadamente, 14% arriba con respecto al año pasado en el mismo periodo de pre registro. La gente quiere regresar a los eventos presenciales y se siente confiada”, comentó.

Agregó que en México no es lo mismo hacer negocios digitales que hacerlos presenciales, pues aunque de manera virtual se puedan pedir las propuestas de valor, catálogos, o incluso cotizaciones, al final de cuentas “nos gusta ver al ojo del proveedor y ver si nos inspira confianza o no la persona con la que vamos a hacer negocio”.

Es así que afirma que cuando se trata de invertir para una franquicia, la gente prefiere ir de manera presencial, conocer a las personas, a los proveedores, a las propuestas de valor, y de ahí complementar lo que a lo mejor ya se investigó en línea y cerrar la operación con la visita presencial.

“La Feria viene fuerte y debo decir que no somos los únicos, lo que he visto en la industria de exposiciones no solamente en México sino en el mundo, es que el regreso a lo presencial viene muy fuerte. Quiere ver si hay nuevas alianzas, nuevos clientes, u ofertas mejoradas. Estuvimos dos años encerrados, entonces ahora todo mundo está buscando cuáles son las ofertas de valor que se les puede ofrecer”, explicó.

Además, refirió que la industria de reuniones, que incluye exposiciones, significa el 20 por ciento del PIB turístico.

“Es una cantidad impresionante de recursos de derrama económica. Las exposiciones y en eventos presenciales, México lleva la vanguardia en Latinoamérica, porque el trabajo que hizo en México el Consejo Mexicano de la industria de Reuniones, que yo presidía hasta abril del año pasado, nos permitió encontrar cuáles eran los mejores protocolos sanitarios, las mejores prácticas sanitarias mundiales que compartimos con las autoridades en todos lados”.

“Muchas de nuestras recomendaciones fueron adoptadas por la autoridad. Hicimos el congreso nacional de la industria de reuniones en abril de 2021 en plena pandemia, en Mundo Imperial, con un éxito interesante, tuvimos a 400 profesionales con la distancia adecuada, cambio de filtros en aires acondicionados, lectura de temperatura, eso le permitió a México tomar la delantera”, destacó.

Finalmente, Salazar contó que si bien en otros países como Brasil, Argentina y Colombia, los eventos presenciales a penas se retomaron, en México el tema va avanzando en pro de los negocios y de la economía del país. Lo que pone a la nación a la vanguardia gracias también a la colaboración de empresas como Comexposium.