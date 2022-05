Luego de que el pasado fin de semana el Frente Nacional por la Familia de Aguascalientes marchara en el centro histórico de la ciudad para exigir a las candidatas a la gubernatura se posicionaran respecto a temas como el aborto, la eutanasia, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la agenda progresista a la que se oponen, la aspirante de la alianza entre PVEM y PT, Martha Márquez, acudió al llamado de dicha organización y se comprometió con sus principios.

Carlos García Villanueva, dirigente de la organización, informó que el documento que hoy firma la Senadora con licencia, y que espera también las demás candidatas lo hagan, está estructurado de 23 preguntas divididas en 3 grupos; el primero, corresponde a la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, el segundo plantea el respaldo a la familia basada en un hombre y una mujer, y el tercero defiende las libertades fundamentales, como la de creencia o el papel de los padres en la educación de sus hijos.

Por su parte, Martha Márquez sostuvo que si bien la próxima gobernadora no tendrá competencia sobre estos temas que por ley corresponden al Poder Legislativo, se trata de un compromiso con la sociedad de Aguascalientes, pues este pacto empodera a la familia y ataca problemáticas como adicciones, abandono, violencia y demás temas que compete al estado atender.

“Yo estoy convencida de que la solución a muchos problemas de la sociedad están en la familia. Y ya lo he dicho, todas las secretarías de mi gobierno estarán trabajando con enfoque de familia, porque esto me lo ha reforzado la experiencia, no es un tema para nada religioso, tampoco es un tema personal, es un asunto que el estado debe atender” sentenció Márquez Alvarado.

Cuestionado sobre acercamiento hacia otros frentes políticos y/o candidatas, García Villanueva comentó que Martha Márquez es la primera en firmar el compromiso, sin embargo, también se cuenta con la confirmación de Tere Jiménez. Además, mencionó que otras dos candidatas no se han definido y que únicamente Natzielly Rodríguez no ha respondido.

Finalmente, la aspirante prometió potencializar a la Secretaría de la Familia instaurada por el actual Gobierno Estatal, afirmando que incrementará su presupuesto en 500 millones de pesos.