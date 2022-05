Puebla, Pue. En Puebla al igual que en otros estados del país, derechohabientes encabezados por la agrupación “Vivienda y Libertad” bloquearon de manera simultánea el acceso a las delegaciones del Infonavit, desmintieron que exista una reducción en los créditos de sus viviendas, y afirman que siguen siendo montos impagables.

También acusaron que están siendo excluidos del programa de conversión de créditos, en Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos, argumentando que muchos de los derechohabientes están en cartera vencida, y otros más tienen créditos con unidades de banco, aun cuando esto nunca se le hizo de conocimiento, y ahora los dejan fuera del programa federal.

“No queremos deudas de 20 o 30 años. Solo quiero la libertad de mi casa”, esa fue la demanda social que jefes de familia, derechohabientes hicieron durante el bloqueo de las entradas a las oficinas de la delegación, ubicada sobre el boulevard Esteban de Antuñano en la colonia Ampliación Reforma.

Los manifestantes señalaron que la toma de oficinas no solo se hizo en Puebla, sino en todos los estados de la República, y amagan con no retirarse de estos lugares hasta no recibir la indicación de su líder que viajó a la Ciudad de México para negociar por sus derechos con director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez.

Yucatán, fue otros de los lugares donde derechohabientes se manifestaron contra los créditos impagables de sus viviendas, al igual que en Puebla, exigen a la institución hacer el cambio de Veces Salarios Mínimos a Pesos, sin limitar esa facilidad a quienes no tienen otro crédito con los bancos.

Los manifestantes aseguran que tienen un pliego petitorio que intentarán hacer efectivo ante la autoridad, para que puedan liquidar sus hipotecas, pues algunos están por cumplir los pagos de 30 años y aún así, por los intereses, no alcanzan a tener su propiedad al cien por ciento.

En Hermosillo las personas se manifestaron portando carteles con leyendas “esta lucha es por todos los acreditados. Vivienda y libertad, basta de mentir”.

