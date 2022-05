Puebla, Pue. Del miércoles 11 al viernes 13 de mayo se llevarán a cabo jornadas de vacunación contra Covid-19 para el grupo de edad de 12 a 14 años en general para Puebla capital y el área conurbada, informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez.

El funcionario estatal explicó que se habilitarán 7 puntos de atención en un horario de 08:00 a 15:00 horas, para Puebla capital será:

Mientras que en San Andrés Cholula será:

En Atlixco:

En San Martín Texmelucan será:

1⃣ Pue. Pte.: C.E. “Pdte. Gustavo Díaz Ordaz”

2⃣Pue. Ote.: C. E. “Niños Héroes de Chapultepec”

3⃣Pue. Nte.: C. E. “José María Morelos y Pavón”

4⃣Pue. Sur: Esc. Sec. Fed. No. 2 “Tierra y Libertad”

5⃣Cholula: C. E. “Dr. Alfredo Toxqui Fernández de Lara”

— Secretaría de Salud (@SaludGobPue) May 9, 2022