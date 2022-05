Durante su visita a Aguascalientes para respaldar la candidatura de Tere Jiménez a la gubernatura, el Senador priísta Miguel Ángel Osorio Chong calificó de “incongruente” la postura adoptada por el oficialismo de ofrecer cancillerías o cargos en el Gobierno Federal a funcionarios y exfuncionarios de oposición, pues contrasta con la narrativa en la que culpan a las administraciones anteriores de los actuales problemas que atraviesa el país.

Consultado al respecto, quien fuera Secretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto confía en que la mayoría de los gobernadores salientes no caerán en la tentación de aceptar ofrecimientos, mismos que calificó como “burlas”, al creer que así evitarán ser señalados por los errores cometidos bajo su sexenio.

“¿No que todo es culpa de los anteriores? Ahora resulta que son los mejores perfiles para ocupar ciertos puestos. Se trata de más y más incongruencias” sostuvo el legislador.

Descartó que en Aguascalientes o de Hidalgo, este último de donde es originario, se vaya a presentar una situación así con Martín Orozco y Omar Fayad respectivamente, sin embargo, sugirió que su partidario Alejandro Murat, de Oaxaca, podría ser uno de los que caiga en la “tentación”, pues derivado de la visita del Presidente López Obrador semanas atrás, comenzó a realizar críticas y señalamientos contra el PAN en pleno proceso electoral, lo que afecta a la alianza “Va por México”, a pesar de que en ese estado Acción Nacional no se alió con algún partido.

“Solo me refiero a un Gobernador que raramente, de repente y de la nada, ah no, acababa de ir el Presidente de la República, sale y dice y ataca al PAN, raramente en pleno proceso. En lugar de hacer otro tipo de acciones como impulsar la alianza que tanto se necesita allá. No, sale y dice casi las mismas palabras que usa el Presidente para dirigirse al PAN, qué raro ¿no?” señaló el ex gobernador de Hidalgo.

Anteriormente, se otorgaron embajadas y postulaciones a ex gobernadores priístas como Quirino Ordaz de Sinaloa, Claudia Pavlovich de Sonora y Carlos Aysa de Campeche, quienes fueron nominados como embajador de España, cónsul de Barcelona y embajador de República Dominicana, respectivamente.