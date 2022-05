Puebla, Pue. Tras la denuncia de violencia escolar en el Instituto Oriente de Puebla, donde un menor de bachillerato fue agredido por 15 de sus compañeros el pasado 6 de abril, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que solicitará a la Secretaría de Educación Federal, intervenga para que existan sanciones contra los agresores.

Barbosa Huerta explicó que el Instituto Oriente funciona a través de un permiso federal, es por ello que son los responsables de revisar este caso.

“Tiene que ser revisado por autoridades educativas federal, yo voy a pedirle a la Secretaría de Educación Federal que intervenga, eso yo lo voy a hacer, yo estoy seguro que la Secretaría de Educación Federal va intervenir y va a revisar este asunto”, expuso.

Además, pidió a los padres del menor que fue golpeado, tengan interés en que, después de presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), la investigación continúe, para el esclarecimiento de los hechos.

“A los padres de familia de este menor de edad, les digo, si ya presentaron su denuncia penal, bueno que se interesen en que se investiguen esos hechos y se determinen las posibles responsabilidades de los otros muchachos, porque esos son delitos ya, los que se comenten, no porque se comentan en una escuela, no porque sean menores de edad, no porque sean bajo las condiciones de esas formas de comportamiento de novatada, de cosas así se eximen de cometer inclusive delitos”, declaró.

Barbosa Huerta también solicitó al secretario de Educación del estado de Puebla, Melitón Lozano, tener un acercamiento con los padres del menor que fue golpeado, al igual que con la institución educativa.

“Le pido al secretario de educación que tome cartas en el asunto, tengo información de que ayer los padres de familia acudieron con el secretario de educación y tuvo una charla con ellos, orientadora”, dijo.

Asimismo, solicitó al Instituto Oriente, regularice el actuar de los alumnos, y de existir una banda de estudiantes que tienen un comportamiento violento, debe ser sancionado, aplicando las disciplinas escolares, que podrían ser hasta la expulsión.

Cabe mencionar que, a través de redes sociales, la hermana del menor, Ana Torres público una carta de la madre del agredido en la cual denunció que la institución educativa ha dado largas a la familia para emitir responsabilidades.

Explicaron que entre 10 y 15 jóvenes agredieron al alumno, pues lo tiraron al suelo y patearon provocándole heridas en el tórax, espalda y cara, así como un derrame ocular.

Incluso señaló que uno de los agresores exigía al menor pedir perdón de rodillas a otro de sus compañeros.

Con información de Diario Puntual