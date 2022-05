DE TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS

EN TANTO, AL OTRO LADO DEL RÍO BRAVO

Trump narró la reunión. Dijo que cuando un funcionario del gobierno mexicano del más alto nivel lo visitó en su oficina, él le dijo: necesitamos 28,000 soldados (mexicanos) gratis en la frontera. Trump no lo mencionó, pero es claro que el funcionario no era otro que Marcelo Ebrard.

Luego, el expresidente estadounidense dijo: “I’ve never seen anyone fold like that”. Nunca vi a nadie empinarse así. el patán republicano nos embarró en la cara la vergonzosa conducta de nuestro gobierno.