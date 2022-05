Puebla, Pue. Ante los casos de bloqueo de vialidades que se han registrado en Puebla, porque familiares exigen que se busquen a personas desaparecidas, el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que este tipo de manifestaciones no están permitidas, ya que generan afectaciones a otras personas que deben cumplir con determinadas tareas.

Barbosa Huerta aseguró que, todos los casos de personas desaparecidas que se registran en Puebla, tienen una carpeta de investigación, para darle seguimiento a cada uno.

Por ello pidió a las familias no bloquear vialidades, pues esto provoca que muchos conductores se queden varados, y por consiguiente se vean impedidos a cumplir con sus labores.

“Sí, estamos como todos los casos investigando muy avanzadas las indagatorias, hacemos un compromiso de esclarecer todo los hechos violentos que ocurren en nuestro Estado, y si encontramos causas que vinculen a las personas hoy desaparecidas con hechos de otra naturaleza también los vamos damos a conocer, porque todos así se pronuncian, nosotros la obligación del estado a través de las autoridades competentes es investigar y yo aquí hago un llamado respetuoso, no es tapando carreteras, no es tapando vías de comunicación, no lo vamos a permitir este hecho escandaloso”, dijo.

Cabe mencionar que la semana pasada, habitantes de Río Frío, Estado de México, bloquearon la carretera México-Puebla a causa de la desaparición de un menor de edad, identificado como Eduardo de nueve años de edad, quien habría sido raptado por los conductores de un automóvil gris, no obstante, fue encontrado en Hidalgo.

Otros casos es el de familiares, vecinos y amigos de Adolfo, Brayan y José Israel, de 17, 16 y 24 años de edad, respectivamente, quienes bloquearon la arteria del Periférico-Ecológico y el Antiguo Camino a San Lorenzo, a la altura del fraccionamiento Misiones de San Francisco para exigir a las autoridades ministeriales y municipales dar con el paradero de estos jóvenes, quienes fueron vistos por última vez en un bar de la zona, el pasado fin de semana.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual