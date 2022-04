Asegurando que “no necesitamos Policías Rosas si no cuentan con una capacitación con perspectiva de género” ni “pulseras rosas para que las mujeres sean las responsables, incluso, si no denuncian la violencia de género”, la candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura.

También hizo un llamado urgente a erradicar la violencia de género que vive el estado y el país. Comentó que según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Aguascalientes ocupa el segundo lugar en la tasa de feminicidios por cada 100 mil mujeres que habitan en nuestra entidad.

“Eso es lo que han hecho el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, al no atender esta problemática de forma urgente, nos están matando a nuestras niñas y a nuestras mujeres, hoy no se sienten seguras en las calles ni en los hogares, por eso es urgente la implementación de políticas públicas reales, y no ocurrencias”, destacó la candidata.

Anayeli Muñoz enfatiza que lo necesario es la implementación de políticas públicas eficientes y estructuradas en favor de las mujeres y niñas de Aguascalientes: “No necesitamos Policías Rosas si no cuentan con una capacitación con perspectiva de género, no necesitamos absurdas Pulseras Rosas para que las mujeres sean las responsables, incluso, si no denuncian la violencia de género” afirma.

En cuanto a las propuestas en materia de género que se implementarían de alcanzar el puesto, explica que se retomarán ejes importantes para atender y contener la violencia, así como garantizar la justicia: “Se va a fortalecer el Centro de Justicia para las Mujeres con políticas públicas reales, para la prevención y atención a la violencia de género, y brindarle a las mujeres el acceso a la justicia, para lo cual fue creado este Centro de Justicia que está operando de forma deficiente” sentencia.

Sin embargo, también propone aumentar el presupuesto al único refugio que hasta el momento existe en Aguascalientes para mujeres en situación de violencia.

“Vamos a implementar una capacitación para quienes ahí laboran, para la atención del primer contacto de las mujeres que han enfrentado violencia. Vamos a aumentar el presupuesto, y vamos a apoyar al refugio que opera una organización civil desde hace casi 20 años en Aguascalientes, no es posible que el Estado esté dando una burla de presupuesto a este refugio, y que el gobierno federal esté recortando los presupuestos, necesitamos crear más instancias para proteger a las niñas que enfrentan esta violencia de género” asegura.