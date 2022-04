Para muchos, la pasta es un platillo simple y reconfortante, como una sopa de fideos con pollo. Mientras que, para otros, es un bombazo de especias exóticas y alucinantes. Corta, larga, en espiral o recta: la pasta es uno de los alimentos más populares del mundo. Casi todas las culturas han desarrollado algún platillo especial, desde macarrones y lasaña hasta udon y pho, lo cual significa que, en algún momento, todos hemos disfrutado de este manjar. He aquí algunas de nuestras recetas favoritas procedentes de todo el mundo.

1. RAMEN DEL SUROESTE

Tucson, Arizona, Estados Unidos. Este platillo completo está inspirado en la “carne adobada”, guiso omnipresente en Colorado, Arizona y Nuevo México. En esta versión, lo que tenemos es una deliciosa sopa sazonada con chiles ahumados y acompañada de gruesos fideos ramen. Los vegetales asados le dan el toque de comida casera, en tanto que la rúcula tierna añade frescura.

2. YAKI UDON AL PASTOR

Ciudad de México, México. Lo más difícil de los tacos es encontrar tortillas de primera, como las que se hacen en México. Este yaki udon al pastor evita el problema combinando fideos udon fritos con carne de cerdo y res al pastor. El resultado es como el final feliz de un cuento de hadas.

3. PHILLY CHEESESTEAK CON MAZEMEN INSTANTÁNEO

Filadelfia, Estados Unidos. Esta receta conjunta dos de nuestros platos favoritos: la pasta y el famoso Philly cheesesteak. Empezamos con el mazemen, fideos “secos” (sin sopa) muy populares en Japón. Una vez listo, sazonamos el ramen instantáneo con salsas de soya y ostión, para luego combinarlo con tiras de filete bien cocido, pimientos verdes, cebolla morada y un toque de Cheez Whiz ®, que se derrite y fusiona por completo con los fideos.

4. MACARRONES CON QUESO CON SALVIA Y CALABAZA

Inglaterra. Originarios del Reino Unido, donde reciben el nombre de “macaroni cheese” (macarrones con queso), los mac and cheese son tan populares entre los británicos como entre los estadounidenses. Nuestra versión rinde homenaje a Inglaterra con un poco de mostaza y queso cheddar, mientras que la salsa de calabaza imparte un sabor decididamente estadounidense.

5. MAFALDA DE MÉDULA Y CALAMAR

Málaga, España. Este platillo se inspira en un hermoso y apacible verano que pasamos en España. Fueron unas semanas maravillosas, con abundancia de calamares: desde calamari hechos en casa hasta paella de calamar y, por supuesto, pasta con calamar. Preparamos esta receta cada vez que queremos evocar aquellos días de paz y sol, pues el sabor te invita a imaginar que tienes todo el tiempo del mundo para sentarte a ver cómo discurre la vida.

6. CASARECCE MOULES FRITES

Bruselas, Bélgica. Esta es nuestra versión de un clásico belga: mejillones con papas fritas. Lo único que sustituimos es la patata por pasta casarecce (tubos cortos que semejan papas cortadas a la francesa). Por lo demás, seguimos la receta tradicional sazonando los mejillones con vino blanco, chalote y mantequilla. Un poco de azafrán aporta el hermoso color dorado.

7. LASAÑA A LA BOLOÑESA

Bolonia, Italia. La lasaña es la pasta por excelencia. Grande, ancha… ¡El paraíso de los amantes de este alimento! Y en nuestra humilde opinión, esta versión es la madre de todas las lasañas: capas de pasta tierna, salsa boloñesa —espesa, sedosa, con el gusto umami que le da nuestro ingrediente secreto (salsa de pescado)—, bechamel cremosa, y abundante queso parmesano. El platillo horneado perfecto.

8. LAKSA

Malasia. Lo importante de una laksa es el maridaje: fideos de arroz nadando en un caldo salado de arroz y coco, sazonado con citronela [limoncillo, hierba de limón], camarones secos, chiles y cúrcuma, y complementado con carnes cocidas, mariscos y hierbas de olor frescas. El caldo de color ocre es de un intenso sabor umami, con regustos dulces, ácidos y salados.

9. BUN BO HUE

Hué, Vietnam. Bun bo hue (nombre que se traduce como “la sopa de fideos con carne de la ciudad de Hué”) es un clásico inolvidable de la comida callejera. Y lo mejor es que no hay un método de preparación particular. Eso sí, el componente crítico es la salsa satay: una preparación aromática hecha con citronela, chalote, ajo y chiles. Si sirves la sopa con un poco de flor fresca de plátano, el resultado será mucho más parecido a lo que ofrecen en las calles de Hué.

10. TALLARINES BIANG BIANG

Provincia de Shaanxi, China. Concebidos en el centro de China, estos fideos gruesos y anchos solían ser comida de campesinos. Aunque hay muchas hipótesis sobre el nombre —se dice que deriva del ruido que hacen los fideos al golpearlos contra la mesa o del sonido que producen los comensales al comerlos—, hay muchas más teorías sobre la complejidad del ideograma chino biang (compuesto de 58 trazos). En fin, lo único que necesitas saber es que son deliciosos, sacian rápidamente el apetito y son muy resistentes, así que puedes freírlos, mezclarlos y añadirlos a una sopa.

11. RAMEN

Tokio, Japón. Cada año consumimos más de 100,000 millones de paquetes de fideos instantáneos, de allí que el invento de Momofuku Ando sea uno de los alimentos más influyentes de nuestros tiempos. Si tienes antojo de un ramen auténtico, pero no encuentras un negocio especializado, ten por seguro que las presentaciones instantáneas saciarán tus ansias; con la ventaja adicional de que muchas incluyen sobres de saborizantes muy similares a las recetas originales. Sencillo alimento de subsistencia, los fideos instantáneos se han convertido en uno de los platillos más socorridos y celebrados del mundo. Tanto así, que incluso inspiraron el museo de ramen de Yokohama. N

—∞—

Tomado de That Noodle Life, de Mike y Stephanie Le; publicación de Workman Publishing © 2022. Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek.

Newsweek en Español te recomienda también estas noticias: