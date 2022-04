Este tipo de moda permite vestirse con atuendos que pueden incluir ropa, accesorios, maquillaje y peinados. Los hombres optan por faldas y vestidos que son cada vez más comunes, expresando así su feminidad. En el caso de las mujeres, no se limitan a su género, pueden portar ropa que tradicionalmente estaba destinada a los hombres, como corbatas o trajes.

Ya no se encuentra la limitante de sentirse parte de un género como hombre o mujer. Famosos como David Bowie y Madonna han portado este tipo de creaciones de diseñadores desde hace años.

MODA UNISEX

La Revolución Industrial, en el siglo XIX, dejó definidos los roles de hombre y mujer. En este siglo visualizamos faldas, las cuales ya solamente estaban en los armarios de las mujeres. Sin embargo, no siempre fue así, en la Europa medieval y del Renacimiento los hombres la usaban.

Así, comenzaron a crear piezas que eran sencillas, pero elegantes al mismo tiempo. Además, para no tener ninguna relación con el género como tradicionalmente se conoce, comenzaron a usar materiales sintéticos.

LA MODA ‘GENDERLESS’ ES TENDENCIA

La tendencia no es nueva en estos tiempos, pero ha cobrado impulso, principalmente impulsada por famosos como Harry Styles que han desterrado las nociones de género de sus armarios. Desde bolsos y zapatos hasta abrigos y camisas, el prêt-à-porter unisex está en auge en el mundo de la moda ahora mismo.

Esta moda se distingue por no cumplir con los estándares establecidos ni las normas básicas basadas en la vestimenta de un género. Las personas ya no sienten la obligación de encajar, ya no se rigen por reglas preconcebidas.