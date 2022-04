Puebla, Pue. En la capital de Puebla se identificaron 2 mil espectaculares en vías de competencia municipal, de estos, más del 50 por ciento, son irregulares, por ello, los dueños tendrán un plazo de 30 días para estas al corriente, de no hacerlo, serán sancionados económicamente, según lo informó el secretario de Gestión y Desarrollo Urbano, Michel Chaín Carrillo.

El funcionario municipal dijo que, este regulado de espectaculares irregulares, se obtuvo, por un estudio que realizó la dependencia a su cargo, ya que no se contaba con alguno anteriormente.

“Uno de los temas que nos encontramos fue que no teníamos base de daros confiables, particularmente en el tema de espectaculares, tenemos diferentes bases de datos, todas eran inconsistentes entre ellas, tenemos que dedicarle tiempo a hacer un levantamiento, espectacular por espectacular en las vías de competencia municipal, para poder tener ese censo y poder calcular”, dijo.

Explicó que son dos tipos de estructuras las que se tienen, los publicitarios, que son los rentables que solicita alguna empresa, y los dominativos, que son de un negocio ubicado sobre la vía pública, por ello, los que se busca regular son los de competencia municipal.

“Tenemos cerca de 2 mil espectaculares sobre la vía pública, al menos el 50 por ciento están sin regularizar, por ello lo que estamos haciendo es dialogar con los propietarios para invitarlos a que se pongan al corriente“, dijo.

Comentó que las inconsistencias que se detectaron es que no hicieron los trámites ante el ayuntamiento, mientras que otros lo realizaron, pero no lo acabaron, o están violentando algún tema de la construcción, o no tienen los seguros con los que deben contar estas estructuras.

En otro tema, el secretario dijo que sigue suspendida la licitación para la concesión de espacios publicitarios de la capital, y desconoce cuándo pueda reanudarse, además no sabe si ya se han concretado reuniones con el gobierno estatal y el Congreso, para abordar este tema.

