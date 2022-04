Puebla, Pue. Tras aseverar que todas las acciones y decisiones que tomen el PAN como partido repercutirá para bien o no en el 2024, el diputado local, Rafael Micalco Méndez, consideró que para no hacer dentro lo que se critica fuera, se debe transparentar el destino de al menos 9 millones de pesos, que serán utilizados para la adquisición de una camioneta e iniciar la construcción de un nuevo edificio con auditorio para el partido.

Te puede interesar: No importa lo que diga Gatell sobre dejar de usar el cubrebocas: Barbosa

Si bien reconoció, que el monto de 7 millones de pesos destinado para la ampliación del PAN pudiera sonar muy elevada u oneroso, también consideró que al hablar de la construcción de un inmueble que tendrá estacionamiento y un auditorio, pudiera ser razonable la suma.

El ex dirigente del PAN, reiteró que la renovación del parque vehicular y la construcción de nuevas oficinas fue una decisión avalada por al menos cien concejeros estatales, no hay más que hacer “y así se tiene que obedecer la instrucción del consejo”.

En este sentido, el militante del PAN y ex dirigente estatal del mismo, pidió no hacer personales los temas que se manejan a través de los consejeros estatales, esto en alusión a los señalamientos que se han dado los últimos días entre la dirigente actual Augusta Díaz de Rivera y ex dirigente estatal Genoveva Huerta Villegas, esta última por su cuenta pública 2021.

“Si el consejo lo avala, bueno son decisiones que el consejo toma, y está integrado por más de cien personas (…) finalmente, cada administración del partido trae su propio estilo y decisiones, prioridades y estrategias”.

Este lunes, la líder del PAN en Puebla, Augusta Díaz de Rivera defendió que una de las tres camionetas Volkswagen Tiguan, con valor de 679 mil 290 pesos, que serán renovadas, será para su uso personal y serán del mismo tipo de las que actualmente forma parte de los activos del CDE del PAN.

De la construcción, dijo que esta tendrá un valor de 7 millones para las nuevas oficinas en un terreno aledaño a la sede estatal y también se considera en el proyecto un auditorio para eventos partidistas.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual