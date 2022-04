Semanas después de que las autoridades electorales dieran a conocer que sí hay seguridad pública a disposición de las candidatas, y que las corporaciones están facultades para ejercer los debidos protocolos ante estas solicitudes, sí hubo interesadas en solicitar dicha protección.

Hasta el momento, se ha confirmado que Tere Jiménez, Martha Márquez y Anayeli Muñoz son las aspirantes a la gubernatura que ya han solicitado ser acompañadas en todos su actos de campaña y en sus actividades diarias, e incluso los elementos están a su disposición las 24 horas del día.

En el caso de la candidata por el PT y el PVEM, Martha Márquez, la solicitud se hizo posterior a que denunciara que policías municipales habían irrumpido en una de sus propiedades.

“En este tema de seguridad pido claridad, por qué el secretario de gobierno dice una cosa, el alcalde dice otra, y el secretario de seguridad pública estatal dice otra. Y no importa, así como le dije al secretario, no me importa que me anden cuidando a mí, me importan mis hijos. Sí me quiebro cuando pienso en mis hijos. Esta es la realidad que vivimos las mujeres.” aseguró, durante la presentación de una de sus protestas en materia de violencia de género.

Por su lado, Anayeli Muñoz, candidata de Movimiento Ciudadano, confirmó que también solicitó la misma protección, y ahora cuenta con al menos dos policías que la acompañan en todo momento durante sus actividades de campaña.

“Ya solicité yo seguridad, de hecho ya hay un par de elementos de la policía estatal que me acompañan. Hace unos días acudí al IEE justamente para solicitar la seguridad, que es un derecho que tenemos como candidatas, y ya hay dos elementos que nos acompañan. Sí habíamos notado algunas situaciones extrañas en los últimos días.”

Protección para todos los estados

Este protocolo ya había sido anunciado por las autoridades federales este año. La secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez

anunció que en la Mesa de Seguridad Interinstitucional, se detallaron las tareas enfocadas en esta protección, como la capacitación de funcionarios de los tres órdenes de gobierno, quienes ya han recibido orientación sobre la seguridad de personas que compiten por cargos de elección popular.

También se anunció en su momento el monitoreo de incidentes que puedan afectar directamente el proceso electoral. En estos casos, dichos incidentes se canalizan a los gobiernos estatales, en donde se evalúa la seguridad de las candidatas, sus equipos y la ciudadanía.