Puebla, Pue. El gobernador Miguel Barbosa Huerta consideró que la renuncia de Armando Ríos Piter a la rectoría de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) fue un acto de “buena fe” para colaborar a la solución del conflicto que se tiene en la institución.

Barbosa Huerta consideró que el litigio que se tiene por el supuesto desfalco de la fundación Mary Street Jenkins es entre integrantes de la misma familia, por lo que la decisión del Ríos Piter fue positivo para los estudiantes.

“Yo debo de decir que tengo aprecio personal por Armando Ríos, que esta decisión de él, la respeto y la valoro en todo el contexto, sé que lo hace como un asunto de buena fe para contribuir en la solución del conflicto, solamente en lo que respecta al interés de la comunidad universitaria y para que ya no haya más obstáculos que impidan el retorno de la actividad normales en el campus de la UDLAP, ya no hay, siguen despejándose todos los obstáculos que dijeron que había para que ya no haya forma de seguir argumentando y utilizando esta acción como forma de presión para resolver litigios”, declaró.

Barbosa Huerta también dio a conocer que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha sido notificada sobre el exhorto judicial donde se solicita que se presenten en el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), a fin de que sea liberada la institución.

El titular del Poder Ejecutivo comentó que al momento dicha dependencia estatal aún no ha recibido la notificación de manera oficial, sin embargo esta dispuesta a colaborar en lo que se le solicite.

Asimismo dijo que la administración estatal también está a favor de colaborar en lo necesario para que el campus ya pueda ser utilizado por los universitarios.

“Todavía no ha sido notificada la Secretaría de Educación Pública (SEP) para poder desplegar todas las acciones administrativas que tengan como propósito pues nuevamente las actividades en el campo de la UDLAP, una vez que sea notificada formalmente lo hará, sin duda que sí, hay una disposición del gobierno para contribuir a esto”, declaró.

Agregó que todos los documentos publicados donde se señala que Virgilio Rincón Salas, abogado de la familia Jenkins cobró la cantidad de 2 mil 266.5 millones de pesos, son parte de litigio que se está realizando actualmente.

“Deben de ser parte de los litigios derivados de esos documentos y de muchas pruebas es por lo que se han emitido mandamientos judiciales de naturaleza penal, de naturaleza civil, a mí me provocó una gran sorpresa saber que puedan abogados presumiblemente cobrar cantidades tan grandes de dinero, pero todos esos documentos creo que forman parte de los expedientes”, declaró.

