Puebla, Pue. El abogado de la Fundación Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Carlos Robledo, dio a conocer que sólo el juez 60 de lo civil es el único que puede determinar si la universidad es restituida a la Fundación Jenkins, tras señalar que el resolutivo del Tribunal Superior de Justicia del estado, es un engaño más de los “espurios” y consideró que lo de ayer fue sólo un bonito show.

Mediante rueda de prensa virtual que señaló que el supuesto resolutivo no tiene ninguna consecuencia legal y debe cumplirse en materia de amparo civil y las instalaciones se debe entregar a la rectora interina Cecilia Anaya.

Invitó a alumnos, docentes y administrativos a no ingresar al campus hasta que no exista una orden judicial, no un simple exhorto.

Con información de Diario Puntual