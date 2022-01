El 10 de julio de 2021, una nota policiaca trascendió al ser la conclusión de un reporte de desaparición en Aguascalientes. Policías estatales, así como de la corporación municipal de Jesús María, atendieron el reporte de dos personas fallecidas, cuyos cuerpos fueron localizados en un domicilio del fraccionamiento Las Palmas.

Los elementos acudieron al domicilio, en primera instancia, al reportarse la desaparición de un hombre de 55 años, y que al parecer tenía antecedentes de haber intentado quitarse la vida.

En el lugar, los policías se dieron cuenta que había dos cuerpos: el de Felipe, el hombre a quien buscaban, y uno más en estado de putrefacción. Una mujer cuyo nombre no trascendió en ese momento.

Hoy, según datos proporcionados por la propia fiscalía, se sabe que se trataba de Josefina, de 55 años de edad. La sexta víctima de feminicidio en lo que iba del 2021.

Casos sin reconocer

A más de tres años de la tipificación de este delito en Aguascalientes (lo que sucede en julio de 2017) durante el 2021 apenas el 22% de los homicidios contra mujeres son reconocidos como feminicidios en el estado. Hay registro de 4 homicidios dolosos con víctimas mujeres, y 28 más catalogados como homicidios dolosos.

Y aún así, durante el 2021, el delito se detonó. Hasta el mes de noviembre, hay al menos 9 casos de feminicidio reconocidos por la Fiscalía del Estado, según lo reportado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Madres, adolescentes, y niñas. Mujeres con familias, proyectos y sueños. Una recién aprendía a leer. Estas son las mujeres tras los feminicidios ocurridos en 2021 en Aguascalientes, el año con la mayor cantidad de registros del que se tenga conocimiento,

El primer caso fue el de María Belén. El 20 de enero fue encontrada golpeada y estrangulada en la 45 sur. Semidesnuda, fue hallada por un trabajador de un taller cercano, y por pura casualidad. La identificaron por un tatuaje, y se supo que era originaria de Guadalupe, Zacatecas.

Exactamente cuatro días después, Estefanía, de 25 años, fue localizada en la rivera del Río San Pedro, a la altura de la colonia Insurgentes. Su cadáver fue desmembrado y encontrado en el interior de un tambo. El resto del cuerpo se encontraba en una planta tratadora de aguas residuales. La información que fue más relevante para la gran mayoría de los medios, más que su fallecimiento o las condiciones en las que fue encontrada, fue el hecho de que “una mujer fue la autora” y, junto a su novio, y todo se atribuyó a un tema de infidelidad.

Sin embargo, esta fue la primera ocasión que una mujer enfrentó cargos por feminicidio en el estado.

Los otros datos del Observatorio de Violencia

Violeta Sabás, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Aguascalientes, asegura que en la asociación se contabilizan al menos 20 muertes violentas de mujeres en el estado durante el 2021 que tendrían que reconocerse como feminicidios. Dentro de sus cifras, contemplan aquellos casos que fueron descartados por las autoridades y al final fueron catalogados como suicidios, pero que en realidad, según sus propias indagatorias, sucedieron en condiciones que dejan ver violencia sistemática hacia las víctimas.

“Dentro de estos datos están los suicidios de menores de 18 años, porque según la ley general de niños, niñas y adolescentes, cuando una menor vive una violencia sistemática, su muerte tiene que ser investigada con protocolos especiales. Dentro de estos 20 feminicidios estamos considerando suicidios en menores de 18. También cuando son en circunstancias sospechosas. Hubo un caso en la colonia México” refiere.

Violeta narra que en este caso en específico, la familia de la mujer fallecida se acercó al observatorio hace apenas unas semanas (el suceso habría ocurrido a principios de diciembre), pues las autoridades integraron la carpeta por suicidio, a pesar de haber antecedentes de violencia por parte de la pareja sentimental de la misma.

Y casos así se repitieron más de una vez en 2021.

“Hay datos en donde sí concordamos con la fiscalía. Pero hay otros: basándonos en el protocolo, las muertes violentas en mujeres son feminicidios hasta que se demuestre que no lo son, y la fiscalía lo hace al revés. Para ellos es, no vamos a investigar como feminicidios, sino a ver si son feminicidios. En teoría, la fiscalía debería tener 20 carpetas abiertas” afirma.

La siguiente víctima de femicidio que sí fue considerada como tal por la fiscalía durante el 2021 es Brenda Elizabeth, de 25 años, quien muere de un golpe en la cabeza y es encontrada el 1 de febrero, a un costado de la carretera federal 71, que conduce a Villa Hidalgo. El asesino, de nombre Omar, habría terminado con su vida porque, según declaró posteriormente el fiscal estatal Jesús Figueroa, “quería exclusividad” en encuentros íntimos.





Respecto a las menores de edad, hay casos que sí se reconocieron como feminicidios. Uno de los más mediáticos fue el de Paula Regina, de dos años de edad. La evidencia arrojó que fue torturada desde sus primeros meses de vida, hasta que su padre, Moisés, de 39 años, le quitó la vida a golpes (falleció por un traumatismo craneoencefálico) el primero de octubre en la colonia Las Flores, en Calvillo. Su padre fue condenado por feminicidio a 40 años en prisión.

Sin embargo, meses antes, otra menor fue encontrada enterrada en la casa de su novio: Wendy Anahí, de 15 años de edad fue reportada como desaparecida el 29 de abril, y el 2 de mayo su cuerpo fue localizado en el patio de su pareja, en la colonia Del Valle del municipio de San Francisco de los Romo. Según revelarían las autoridades, ella fue apuñalada al menos en nueve ocasiones, y fue encontrada amarrada de pies y manos.

También trascendió que una vecina reveló que el día que sucedió el crimen observó a Wendy salir corriendo de la casa del novio, y posteriormente narró que él logró regresarla a jalones y golpes a la casa. La vecina, explicaría después, admitió que pensó que era mejor no decir nada para no meterse en problemas.

“No necesitamos una fiscalía especializada en feminicidios”

En declaraciones recientes, el fiscal estatal Jesús Figueroa aseguró que en el estado, en estos momentos, no es necesaria una fiscalía especializada en feminicidios. Explicó que actualmente dichas investigaciones las lleva a cabo la Unidad de Homicidios.

“Nosotros lo estamos trabajando con la unidad de homicidios, porque el número de casos no nos representa un problema, desde luego la unidad sigue el lineamiento que marca el propio código. No toda muerte en automático es feminicidio, entonces, no hemos tenido conflicto, yo no veo ahora necesidad de crear una fiscalía especializada, pero si se diera la necesidad sí la crearíamos” declaró.

El 11 de septiembre, Isaura González, de 39 años, fue encontrada con un disparo en la cabeza en el poblado de Cebolletas, en el municipio de Calvillo. Para el 16 de septiembre el fiscal anunció que ya habían dado con el responsable.

Después, el 17 de noviembre, Andrea de 25 años fue encontrada en su propia casa en el fraccionamiento Gómez Portugal. Fue asfixiada con un cable, y días después, ante la falta de comunicación con las autoridades, su familia y amigos organizaron una marcha exigiendo justicia. Especialmente porque la versión inicial es que se habría tratado de un robo.

En este caso, los responsables fueron capturados en Tijuana.

Culpables, pero sin sentencia

“De los feminicidios de 2021, prácticamente no se tienen aún sentencias condenatorias, y por lo cual no se tiene la reparación del daño”, explica Violeta Sabás. Detalla que los procesos para llegar a una sentencia son largos, y cita el caso de Laura Ángelica.

Laura tenía 17 años y estaba embarazada (con 8 meses de gestación) cuando fue asesinada. Dicho crimen se registró el 22 de febrero de 2019, y casi tres años después, el 7 de diciembre de 2021, el tribunal acreditó los delitos de feminicidio y aborto doloso.

Aunque, explica, un feminicidio no queda realmente “resuelto” sino hasta que se garantiza la reparación del daño, dentro de lo posible, para las familias.

“El que ya se tenga una sentencia, es un paso gigantesco que está muy muy lejos. Del momento en que se hace una vinculación a proceso, al momento en que se dicta una sentencia, es un mundo de diferencia. Al momento de dictar una sentencia, viene otro proceso para la familia, que es la reparación del daño, ahí se tiene que garantizar la no repetición. Por ejemplo, si son niños y niñas que quedan en orfandad por la pérdida de la madre. Si ellos van a tener acceso a servicios de educación, de salud, el tema de los tutores…” puntualiza.

Y no está lejos de la realidad. Datos proporcionados por el Poder Judicial del estado, revelan que únicamente 1 de los casos de feminicidio ocurridos en 2021 ha tenido una sentencia efectiva. Uno, de 9 que se cometieron.

Además, durante el mismo año, hay registro de al menos 11 casos adicionales de tentativa de feminicidio. Casos en donde se intentó cometer el delito, pero las mujeres sobrevivieron. Dentro de estas carpetas, solo dos tuvieron un procedimiento penal que sí se pudo concluir.

Sin barreras de edad o clase social

Mujeres de todos los estratos y edades han sido asesinadas en Aguascalientes. No hay un patrón definido, la violencia ha alcanzado a varios municipios y a varios rincones de la ciudad.

El caso de Josefina, quien habría sido asesinada en Jesús María, y cuyo agresor se suicidó después de cometer el crimen, no es el único caso de una mujer mayor de 50 que ha sido víctima de feminicidio en el estado el año pasado.

En el mismo municipio, el primero de marzo, María de la Luz de 63 años de edad fue asesinada por dos hermanos que aparentaban ser sus amigos. Robaron varias de sus pertenencias y la fiscalia determinó que las heridas que le provocaron los responsables se acercaban a la tortura.

Casos en 2022

En lo que va de este año, dos feminicidios más se han registrado en el estado. En el fraccionamiento Claustros de Loma Dorada, fue encontrado el cuerpo de una mujer de entre 20 a 30 años de edad, en una casa abandonada y dentro de una hielera, cubierta con trapos y tablas. Trascendió que el área de Química Forense encontró restos de metanfetamina en su cuerpo, pero no ha trascendido la identidad de la mujer. Sin embargo, esta semana se confirmó la detención de al menos dos sospechosos.

El segundo caso, registrado el 14 de enero, ha resultado sumamente mediático por la violencia extrema de la que fue víctima Adriana, de 45 años de edad. Ella era madre de familia, y fue decapitada por su propio hijo, quien dejó una parte del cuerpo en la sala, y la cabeza la metió al refrigerador. Esta semana, el responsable fue capturado, y se determinaron cinco meses para la investigación complementaria.