Puebla, Pue. La principal posible responsable de introducir un bebé al penal de San Miguel se trata de una servidora pública, así lo informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien dijo que hay 23 órdenes de aprehensión, de las cuales se han cumplido 21.

El titular del Poder Ejecutivo dio a conocer que entre los posibles involucrados se encuentran supervisores del penal, director, subdirector y custodios, mismos que ya se encuentran bajo investigación.

“Las detenciones fueron ayer (24 de febrero) por la mañana, no en un operativo ayer por la noche, no, de las 21 personas detenidas cuando escuches el nombre de una mujer es porque era servidora pública, no era otra persona, y pronto habrá un esclarecimiento generalizado de todo”, declaró.

Barbosa Huerta enfatizó que se va aclarar todo lo ocurrido, y la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ya tiene la investigación a punto de concluir.

Barbosa Huerta también dio a conocer que en el penal de San Miguel dejaron de aplicarse protocolos de seguridad, que tenían como principal finalidad evitar delito al interior.

“Todos los reclusos y sus visitantes con absoluto respeto a sus derechos de visita, a los derechos humanos deben de ajustarse a la seguridad, pero es que en los reclusorios mucha gente intenta todo el tiempo evitar la revisión ingresar por los lugares que no tienen revisión y eso no debe de existir”, dijo.

Cuestionado sobre el nombramiento del nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Daniel Iván Cruz Luna, el gobernador dijo que habrá toda una renovación completa del esquema de la Secretaría, para tener mejores resultados.

En relación al nuevo subsecretario de Centros Penitenciarios Jorge Pérez Melchor dijo que tiene que ver con establecer mejores condiciones de funcionamiento, y con ello lograr esclarecer los hechos, además de mejorar y transparentar el sistema de operación del penal.

Con información de Diario Puntual