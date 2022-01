La All-Star Band integrada por Jeff Pevar, Kasim Sulton, Prair Prince, Mark Karan y Scott Guberman, que explora la música de Pink Floyd y David Gilmour, llega a la Ciudad de México.

Los amantes de Pink Floyd podrán ser testigos del poder sonoro de The Gilmour Project donde se podrá recordar la música de la famosísima gira de 1972, The Dark Side Of The Moon.

El show llamado The Dark Side Of The Moon: A Piece For Assorted Lunatics tendrá un estilo propio. Y podrá presenciarse el próximo martes 8 de febrero en el Pepsi Center WTC.

The Gilmour Project hará una inmersión profunda e intensa en la exploración y la improvisación que solo David Gilmour pudo crear. Aquí no se descarta las contribuciones icónicas de los cinco históricos músicos que formaron Pink Floyd. Quienes iluminaron las letras filosóficas, la experimentación sonora, el arte innovador y por supuesto sus elaborados shows en vivo.

La banda está conformada por músicos cuya formación es la improvisación llena de progresivo. Además, son la única banda, desde el Blue Floyd del 2000, que se esmeran por dar vida a estas canciones, sin olvidar los añorados clásicos.

MÚSICOS EXPERIMENTADOS Y ACLAMADOS

La banda cuenta con los experimentados músicos Jeff Pevar, quien tocó la guitarra principal en los proyectos Crosby, Stills & Nash, David Crosby, Phil Lesh y Ray Charles. Kasim Sulton, trabajó como bajista y vocalista con Todd Rundgren’s Utopia, Meatloaf, Blue Öyster Cult, Hall & Oates, Cheap Trick y Patti Smith.

Praire Prince, es cofundador de The Tubes y baterista de Todd Rundgren, Jefferson Starship y Phil Lesh. Mark Karan, guitarrista y vocalista con Bob Weir, RatDog y The Other Ones y Scott Guberman, tecladista y vocalista del proyecto de Phil Lesh.

Ellos son los responsables y encargados de llevar la música de David Gilmour y Pink Floyd a lugares que jamás antes había llegado.

El concepto Blue Floyd se formó en enero del 2000 donde aprovecharon al máximo la tecnología y las redes sociales.

Un conglomerado de músicos de primer nivel, provenientes de otras bandas y proyectos de alcurnia, se unieron para dar vida y difundir las letras filosóficas y la experimentación sonora a través de jams. En las que reinterpretaban temas clásicos de Pink Floyd en su forma más elemental.

Los coleccionistas y expertos en la materia han comentado sobre la brillantez absoluta de este proyecto. El cual han creado y perdurado una mística y un contraste de este fenomenal tributo.

Ocesa tiene todo listo para que los fans de The Gilmour Project disfruten de una gran noche el próximo 8 de febrero en el Pepsi Center WTC. Los boletos se encuentran a la venta en las taquillas del inmueble y a través del Sistema Ticketmaster. N