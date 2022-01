Puebla, Pue. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, reconoció que se vive un ambiente tenso al interior del penal de San Miguel, esto por el nombramiento de los nuevos mandos y directivos, por ello advirtió a los reos que no se van a seguir permitiendo que ocurran irregularidades y se aplicará la ley.

Barbosa Huerta señaló que las cosas en todos los reclusorios tienen que funcionar de acuerdo a la ley y la autoridad tiene que garantizar la reinserción social de las Personas Privadas de su Libertad (PPL), porque se deben de dotar las condiciones adecuadas y no habrá más manejos irregulares dentro de los penales.

“Las cosas en todos los reclusorios tienen que funcionar de acuerdo a la Ley, la autoridad tiene que garantizar la reinserción social de los PPLS, nosotros como autoridad tenemos que dotar de esas condiciones de reinserción y no vamos a permitir más manejos irregulares dentro de los reclusorios eso que quede perfectamente claro, no vamos a permitirlo”, dijo.

Dijo que si grupos internos piensan que pueden presionar al gobierno, se equivocan, pidió a todos los PPLS a que utilicen los procedimientos legales para inconformarse en contra de una acusación contra los Ministerios Públicos o las Fiscalías para sea el Poder Judicial el que resuelva sobre su culpabilidad o inocencia.

“Si grupos internos piensan que pueden presionar al gobierno se equivocan los llamo yo a todos a los PPLS a respetar la ley, los llamo a que sean aquellos que utilicen los procedimientos legales pare inconformarse en contra de una acusación que los ministerios públicos o las Fiscalías les hagan y que sea el poder judicial el que resuelva sobre su culpabilidad o inocencia, pero adentro del reclusorios no se va a permití más acciones de ilegalidad, no estamos en esas posiciones de seguir permitiendo cosas indebidas”, declaró.

Barbosa Huerta aceptó que la presencia de la Guardia Nacional y de la policía ministerial de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) es para evitar que no se viole la Ley en el penal de San Miguel.

“No vamos a permitir más irregularidades y todas las irregularidades cometidas se están investigando, todas, entonces ese es lo que hay, sí, por eso es el despliegue policial de Guardia Nacional, de policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado, no podemos permitir, somos un gobierno que no tiene vinculaciones, si hay servidores públicos que han traicionado la ruta que nosotros les hemos marcado en servicio público, pues recibirán su sanción, eso se los aseguro pero no vamos a permitir”, declaró.

Con información de Diario Puntual