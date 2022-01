UN PUENTE INVASOR

“No lo hacen. No solicitan opiniones técnicas a otras autoridades, simplemente es un trámite. Presentan un documento en el que dicen de qué se va a tratar y cuáles van a ser algunos impactos. Es un trámite en lugar de un procedimiento. No es que no exista una manifestación de impacto ambiental como tal, pero sí hay una presentación de algo que no se puede llamar MIA”, aclara.