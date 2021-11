Tardanza de permisos de Conagua impide el inicio obras en Puebla | Newsweek México

Puebla, Pue. La rehabilitación a puentes municipales donde los ríos crecen en temperatura de lluvias no han podido iniciar, porque la Comisión Nacional del Agua (Conagua), tarda meses en entregar los permisos, así lo dio a conocer el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El titular del Poder Ejecutivo señaló que los trámites ante Conagua llevan mucho tiempo, lo que impide que la administración estatal comience con los trabajos de rehabilitación en diferentes puntos de la entidad.

“Puentes en varios lugares de esos que fueron llevados por creciente del agua, en varios municipios, puentes que hoy son necesarios, y saben porque no los puedo empezar, porque Conagua no me da los permisos para hacerlo, porque tarda meses Conagua para darme los permisos, y por tanto no podemos empezarlo nosotros”, declaró.

Barbosa Huerta dijo que este lunes 8 de noviembre se reunió con 31 presidentes municipales para impulsar obras de rehabilitación de carreteras al igual que de inmuebles.

También se planteó incremento de números de patrullas, recolectores de basura, rehabilitación de hospitales y el puente del Periférico.

En otro tema, el gobernador aseguró que desde semana pasada iniciaron los operativos por la ventas del Buen Fin, donde se estableció coordinación con los municipios de todo el Estado.

“Ya hay desde el fin de semana todo un operativo de seguridad porque más allá del buen fin, ya empieza el ambiente de fin de año en el que se gasta dinero, en el que, el acceso a los lugares comercio a los bancos, todo se vuelve mucho más intenso, ya lo tenemos está funcionado en coordinación con las alcaldías de todo el Estado, sobre todo de las cabeceras distritales”, dijo.

Por último, se le preguntó su opinión sobre la salida de Santiago Nieto Castillo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Barbosa Huerta dijo que fue una decisión del gobierno federal.

Además, dijo que extiende su mano de amigo a Santiago Nieto, y confía en que su vida profesional se extienda.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual