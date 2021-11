En Puebla, pedirán comprobante de vacunación Covid para ingresar a lugares públicos | Newsweek México

Puebla, Pue. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, anunció que no descarta impedir el ingreso a lugares públicos a las personas que no estén vacunadas contra el Covid-19.

Agregó que estos espacios podrían ser:

Sitios turísticos

Comercios

Lugares públicos

En estos lugares se solicitará el comprobante de vacunación contra el Coronavirus, esta medida será con el objetivo de cuidar a las personas que sí se vacunaron y fueron responsables.

Sin embargo, el gobernador Barbosa Huerta no dijo cuándo se va implementar y de qué forma, “la fecha para esto queda abierta”.

Barbosa Huerta dijo que afortunadamente existen mejores condiciones pues los contagios han ido a la baja, pero esto ha sido posible por las personas que acuden a vacunarse, por ello, se analizará implementar dicha propuesta, para generar conciencia a quienes no se quieren inocular.

“No descartamos, nunca lo hemos descartado, hemos sido muy cuidadosos en las decisiones que impidan libertad de tránsito, acceso a lugares públicos, afortunadamente ya tenemos mejores condiciones generales para combatir la pandemia, pero hoy el arma es la vacuna, no hay de otra, y el que no se quiera vacunar es que no quiere contribuir, y entonces no descartó yo que pueda analizarse y plantearse”, dijo.

Dijo que, en algunos países están aplicando esta medida, y no se permite el acceso a lugares turísticos de no contar con el comprobante de que fueron vacunados.

“En algún momento como existe en muchos países, en Estados Unidos existe por lo menos, yo estoy seguro que en Europa Existe, yo estoy seguro que en Asia existe, en algunos lugares de Latinoamérica existe la decisión y la aplicación de impedir el acceso a lugares públicos a quién no esté vacunado, no lo descartó“, dijo.

