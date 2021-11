CUARTA OLA. Para diciembre y enero más contagios y hospitalizados Covid en Puebla | Newsweek México

Puebla, Pue. Será a mediados de diciembre y principio de enero de 2022 cuando llegue la cuarta ola Covid a territorio poblano, advirtió la SSA Puebla este día.

El titular de Salud en Puebla, Antonio Martínez García, señaló que se espera un repunte de contagios de Coronavirus en estas fechas debido a la temporada invernal, situación que hace más propenso a los ciudadanos en enfermarse de las vías respiratorias por las bajas temperaturas que se registran.

Otro factor que destacó es que la población más vulnerable es la que falta de vacunarse, pues aproximadamente el 14 por ciento de los mayores a 18 años de edad no han recibido alguna dosis de la vacuna anti Covid.

Agregó además que el repunte de contagios no será tan exponencial como las pasadas olas de contagios, sin embargo reconoció que se podrían incrementar el número de hospitalizados.

El titular de Salud en la entidad señaló que quienes se encuentran en alto riesgo son aquellos que no hay recibido alguna dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2, por los diferentes motivos, ya sea por no querer recibirla o por no haber podido acudir a las jornadas de salud.

