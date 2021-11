Barbosa pidió a padres de familia mandar a sus hijos a la escuela | Newsweek México

Puebla, Pue. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que el Covid-19 ya no representa un riesgo de contagio para los alumnos y maestros de las instituciones, por ello exhortó a los padres de familia para que lleven a sus hijos a la escuela, pues de no hacerlo estarían cometiendo un error y no aportarían a la reactivación económica.

El titular del Poder Ejecutivo descartó que se presente una nueva ola de contagios como lo había anunciado el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Además, pidió a la población, ya no pensar en que habrá una nueva ola de contagios, pues de ser así, se tomarán medidas restrictivas nuevamente.

“Gatell dice que puede haber hasta siente oleadas, yo estoy seguro que como de costumbre se va equivocar Gatell, así es que no pensemos en siente oleadas, pensemos en que tenemos que reactivar la normalidad de la vida educativa social económica y no estemos pensado en eso, si algo llegara a ocurrir tomamos decisiones juntos, pero no estar esperando que venga otra oleada, porque eso no nos va a llevar a reactivar la economía”, declaró.

Barbosa Huerta aseguró que la curva de contagios va a la baja, esto más la vacunación contra Covid-19, han permitido que muchas actividades vuelvan a la normalidad, y por consiguiente, la reactivación económica se mantenga estable.

Enfatizó que los padres de familia no se deben escudar en el argumento de que ‘no mandan a su hijo a la escuela, por temor a los contagios’, ya que, el Covid-19 dejó de ser un riesgo en las instituciones educativas.

“El tema de la baja, de la tercera ola, está en todos los sentidos ya no representa un riesgos para alumnos, y para personas de la educación, maestros y administrativos, está caminando ya, ya no es referencia el tema de los contagios para alumnos y para personal de la educación, está resuelto, ahora si padres de familia que no desee mandar a sus hijos a la escuela es un error, y es una afectación para los menores que no se escuden en los menores, los padres que no quieren reactivarse llevando a los hijos a las escuelas, los llamo, los exhortó a que ya vayamos a la normalidad“, declaró.

El modelo híbrido se irá dejando de utilizar

En su intervención, el secretario de educación, Melitón Lozano Pérez explicó que el modelo híbrido se irá dejando de utilizar de manera paulatina, por indicaciones de la Federación, ya que, actualmente sólo el 75 por ciento de los alumnos están de manera presencial.

“La directriz que nos ha marcado la federación es ir de manera gradual paulatina hasta incorporar a todos al esquema presencia bajo el modelo híbrido en Puebla hemos sido avanzando”, declaró.

El secretario enfatizó que ya está garantizado y acreditado que las escuelas son espacios seguros, ya que los contagios han ido en disminución.

“Por lo tanto creo que existen condiciones para el regreso presencial iremos haciéndolo de acuerdo a los niveles educativos

Dijo que a nivel superior, las instituciones que dependen de la Secretaría ya todas están de forma presencial, y en los niveles pequeños de preescolar es donde tienen el 25 por ciento a distancia, sin embargo, se irá avanzando de forma paulatina.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual