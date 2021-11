Adiós al Tren Turístico de Puebla dejará de funcionar en 2022 | Newsweek México

Puebla, Pue. En 2022 el Tren Turístico dejará de funcionar, informó el gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta, quien dijo que cada persona que lo aborda le cuesta a la administración estatal mil 500 pesos.

El titular del Poder Ejecutivo dijo que en próximos días presentará un informe de las diferentes irregularidades que implicó la construcción del tren turístico.

Señaló que este proyecto no es redituable, porque implica una gran inversión, recurso que podría ser utilizado en otros proyectos a favor de los poblanos.

“El Tren Turístico se va a parar en el 2022, vamos nosotros a presentar toda la realidad de lo que implica el tren turístico, es desastroso, cada persona que sube le cuesta al Estado mil 500 pesos, no hay proyecto, no es dable, no es posible, hay muchas necesidades para seguir manteniendo en movimiento un asunto verdaderamente equivocado, mal planeado, pero eso lo vamos a presentar pronto”, declaró.

“La empresa mezcalera se rajó”

En este mismo sentido, Barbosa Huerta dijo que se canceló la instalación de una empresa mezcalera, la cual se iba a ubicarse en la zona de la Mixteca.

El mandatario poblano dijo que se suspendió su instalación, porque la firma busca que el gobierno estatal costeara todos los gastos del inmueble, a pesar de que ya se les había asignado el predio.

Lee también: Mil 395 mdp se irán en pagar deuda heredada en Puebla

Barbosa Huerta señaló que la empresa quería que el estado los liberará de cualquier carga fiscal, y también se encargara de encontrar socios, por ello se tomó la decisión de buscar otras opciones de inversión turística.

“La empresa mezcalera se rajó, porque quería que nosotros le diéramos todo desde el terreno, pero no sólo el terreno para instalarse, eso es perfectamente entendible, sino para crear todo un desarrollo turístico con los terrenos que nosotros les entregaremos, después que los liberáramos del pago de cualquier carga fiscal que eso era perfectamente convenible y después hasta buscarles socios, inversionistas, pues no estamos buscando otras opciones“, declaró.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual