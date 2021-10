Premio Nobel de Literatura para Abdulrazak Gurnah por su 'penetración intransigente y compasiva en los efectos del colonialismo' | Newsweek México

EL PREMIO Nobel de Literatura de 2021 se otorga al novelista Abdulrazak Gurnah “por su penetración intransigente y compasiva de los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre culturas y continentes”, informó la Real Academia Sueca.

Abdulrazak Gurnah nació en 1948 y creció en la isla de Zanzíbar en el Océano Índico, pero llegó a Inglaterra como refugiado a finales de la década de 1960. Ha publicado diez novelas y una serie de cuentos. El tema de la interrupción del refugiado se extiende a lo largo de su trabajo. La obra del autor laureado con el Nobel de Literatura 2021 se centra principalmente en la costa de África Oriental.

Sus novelas son: Memory of Departure (1987); Pilgrims Way (1988); Dottie (1990); Paradise (1994); Paraíso (1997); Admiring Silence (1996); Precario silencio (1998);By the Sea (2001); En la orilla (2003); Desertion (2005); The Last Gift (2011); Gravel Heart (2017); Afterlives (2020).

My Mother Lived on a Farm in Africa (2006) es un relato corto y The Cambridge Companion to Salman Rushdie (2007), un ensayo. Ha editado dos volúmenes de ensayos sobre escritura africana, ha publicado artículos sobre varios escritores poscoloniales contemporáneos, incluidos V. S. Naipaul, Salman Rushdie y Zoë Wicomb. Es el editor de A Companion to Salman Rushdie (Cambridge University Press, 2007). Se ha desempeñado como editor colaborador de la revista Wasafiri desde 1987.

Recientemente, Gurnah, quien escribe en inglés, se retiró como profesor y director del departamento de inglés de la Universidad de Kent, Inglaterra, informó BBC.

En su primera entrevista a la Fundación Nobel, Gurnah instó a Europa a cambiar su mirada sobre los refugiados de África y la crisis migratoria.

“Muchas de estas personas que vienen, vienen por necesidad, y también, francamente, porque tienen algo que dar. No llegan con las manos vacías”, afirmó el escritor, haciendo hincapié de que se trata de “gente con talento y llena de energía”.

Aunque la Academia lo sitúa en la tradición literaria de lengua inglesa, “se tiene que subrayar que rompe conscientemente con las convenciones, transformando la perspectiva colonial para poner en valor la de las poblaciones locales”, según el jurado del Nobel. N