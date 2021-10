Policías estatales de Puebla extorsionan a compradores de flor que llegan a Atlixco | Newsweek México

Atlixco, Pue. Provenientes de diferentes estados de la República, comienzan a llegar los compradores al municipio de Atlixco para la compra de flor de temporada, desafortunadamente algunos se han topado con policías estatales que les están cobrando mil 500 pesos para seguir su camino, si no los quieren pagar los multan con cualquier pretexto.

Este es el testimonio de una compradora proveniente de Querétaro, que relata que fue extorsionada por policías estatales justo en el momento en que estaba llegando al municipio de Atlixco.

“Fue a las 11 de la mañana cuando me pararon entrando ahí en Atlixco y me pararon para decirme que la multa era de mil 500 pesos, y mi carro está en regla tiene todos sus papeles, que me hayan detenido por otra cosa no”.

Aseguró que sólo le dieron un papel para que fuera a pagar su multa. Su molestia relata, es porque en 10 años que tiene viniendo al municipio de Atlixco no le había tocado pasar por algo así, y es que ellos, menciona viajan de noche y con el dinero justo y contado sólo para comprar flor durante la temporada.

Hace un llamado al gobierno del estado y al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta a que apoye a los compradores provenientes de otros estados, ya que muchos por estas actitudes podrían dejar de visitar Atlixco para adquirir flor en próximos años.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual