Papeles de Pandora: el cantante Luis Miguel compró yate de lujo a través de empresa fantasma | Newsweek México

EL CANTANTE puertorriqueño nacionalizado mexicano, mejor conocido como Luis Miguel, recurrió presuntamente a una empresa “opaca” para comprar un yate de lujo, revela la investigación periodística global “Papeles de Pandora” que exhibe a millonarios que han ocultado propiedades en paraísos fiscales para no pagar impuestos en su país.

Luis Miguel Gallego Basteri se asoció a “la empresa offshore Skyfall Marine LTD, constituida en las Islas Vírgenes Británicas en 2004 por Trident Trust con su hermano Alejandro, como director”, dio a conocer Quinto Elemento Lab, organización mexicana que formó parte de la investigación Papeles de Pandora, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

“El activo que registró la empresa es un yate de lujo de 84 pies, modelo Azimut Flybridge Motor Yatch de nombre Sky”, se añade en el reporte difundido por Quinto Elemento Lab.

En 2018 Skyfall Marine fue multada por el despacho Trident Trust con 6,595 dólares por atraso en pagos de trámites, prosigue el reporte.

“El yate de lujo tiene un diseño italiano, cuatro camarotes con capacidad para ocho pasajeros y 25 metros de eslora”, según versiones periodísticas, informó AFP.

En los últimos cuatro años, Luis Miguel, ha estado involucrado en varios litigios entre los cuales se encuentra una demanda de su exrepresentante William Brockhaus por más de 1 millón de dólares, otra demanda del cantante Alejandro Fernández, la firma Warner y otras agencias mediáticas. Es conocida la afición de Luis Miguel por los yates. Sobre la investigación, “el cantante no respondió a la solicitud de comentarios”, explicó Quinto Elemento Lab.

El informe también exhibe a la cantante Alejandra Guzmán Pinal, desde 2014 es accionista de Frida Enterprises Corp, una sociedad offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas por el despacho panameño Alcogal, utilizada para comprar un apartamento de 184 metros cuadrados en el exclusivo condominio L’Excellence, en el condado de Miami.

“Cuatro años más tarde, Guzmán registró otra compañía en Florida denominada Frida Enterprises Inc., a través de la cual se hizo de un penthouse situado frente a las playas de Miami en el edificio residencial Aria on the Bay”,informó Quinto Elemento Lab. N