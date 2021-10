¡Pico y pala para extraer el litio! | Newsweek México

EL LITIO se produce actualmente a partir de dos tipos principales de depósitos diferentes: salmueras y roca dura. La extracción y obtención de los productos no significa simplemente contar con pico, pala y linterna, sino que requiere de avances para disminuir los riesgos de los individuos que están laborando y, al mismo tiempo, cuidar el entorno debido a que esta es una actividad que se toma de la naturaleza y no es renovable.

El mercado mundial de este mineral está en la fase de cómo reutilizar o reciclar lo convertido para su utilización en la cotidianidad de la vida en el planeta, por ejemplo, las baterías de carros eléctricos.

En esta ocasión quiero compartir este estudio para entender dónde y cómo estamos como país y no tomar decisiones que puedan lacerar la confianza en México, en el corto y largo plazo, ante la falta de definición y regulaciones de políticas públicas. Porque no se puede ser parte del mercado mundial si no estamos en sincronía con él. En este enlace encontrarás el estudio del litio .

En México estamos perdiendo el tiempo en litigios, en querer comprender un negocio, cuando este ya tiene tiempo circulando, y la tecnología para realizarlo avanza en función de la demanda.

El lito no es un juego de decisiones políticas, es de estrategia para el futuro en el mercado energético y de manufactura.

El litio es un mineral que comúnmente no es utilizado en forma pura por la industria.

La forma en como se comercializa en el mundo empieza por la extracción de un conjunto de minerales, donde está presente el litio, y que es obtenido por medio de procesos fisicoquímicos controlados con plantas de refinación del producto. El objetivo es incrementar el valor comercial dependiendo de la utilización final.

Los de mayor demanda son: carbonato de litio (Li 2 CO 3 ) e hidróxido de litio (LiOH).

En resumen, el estudio manifiesta que:

a) El negocio del litio no está en la extracción; está en los productos que se obtienen de las reacciones fisicoquímicas realizadas por diferentes procesos y en función del tipo de fuente del litio.

b) Actualmente en México no existe una mina que esté en fase de explotación, solo hay un piloto (inició estudios en 2010), y el resto está en exploración-evaluación por ciertas manifestaciones observadas, a las cuales deberán invertir para poder certificar las reservas.

c) La mina que tiene un estudio de factibilidad de la empresa Bacarona está en sedimentos con arcilla, y en fase de prueba piloto. Confirmado, según los reportes de SGM y USGS de Estados Unidos.

d) Actualmente México está en fase exploratoria respecto a litio y en manifestaciones, a las cuales deberán invertir para poder certificar las reservas.

e) Asia-Pacífico actualmente produce la mayor cantidad de toneladas para la extracción de litio, pudiendo cambiar esto al paso del tiempo, siempre y cuando Bolivia realice la explotación en conjunto con Argentina y Chile.

f) Los proyectos actuales de roca dura requieren un promedio de tres a cuatro años de gastos de capital antes de la producción y una vida útil promedio de la mina de 16 años. Los proyectos de salmuera requieren un promedio de cinco años o más de gastos de capital antes de la producción, pero disfrutan de una vida útil más larga, de 30 años.

g) En los procesos de explotación en yacimientos del tipo salares la obtención fluctúa entre 12 y 18 meses para producir y obtener el carbonato de litio, derivado principalmente por la espera del secado de los minerales.

h) Un proyecto de extracción de litio y su procesamiento de productos puede durar entre cinco y siete años para producir en fase industrial, lo cual incluye la planeación, estudios, exploración y construcción de infraestructura.

i) Actualmente en México no hay concesiones directas sobre la minera por litio; lo que existe son concesiones sobre otros minerales, incluyendo el litio.

j) SGM está explorando en los estados de Zacatecas, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Chihuahua y Sonora. Los resultados hasta el momento están por debajo de los obtenidos en el yacimiento de Bacadéhuachi, en Sonora, el cual hasta el momento es el único que cumple con todos los requerimientos técnicos y económicos para su explotación.

k) ¿Vale la pena nacionalizar un mineral que hasta el momento no conocemos?

La única consecuencia que se origina a partir del cambio en las leyes es la pérdida del “time tecnológico”, para poder estar a la par en el mundo, cuando podría mejor ocuparse el tiempo de discusiones en cómo poder ser parte del negocio. Recordemos que muchos de los que actualmente están dentro del mercado de litio llevan lustros invirtiendo, regulando y acoplando las leyes para los recursos que están en el subsuelo de cada nación. N

—∞—