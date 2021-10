La alerta de violencia de género en Puebla sin resultados; feminicidios van en aumento | Newsweek México

Puebla, Pue. Aunque la Fiscalía de Puebla tiene un conteo de 28 carpetas de investigación por feminicidios en el estado de enero a septiembre, el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) tiene otros datos y revela en el mismo periodo van 47 casos, lo que significa un aumento del 41 por ciento de este delito en el estado.

Hay que recordar que el último caso ocurrió en Tehuacán con la aparición sin vida en un lote baldío, tras 48 horas de búsqueda, de Suri Saday, una estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (Cbtis) 229.

Fiscalía contabiliza 28 casos

A pesar de que Tehuacán se encuentra entre los 50 municipios de Puebla con declaratoria de alerta de violencia de género, Suri Saday, estudiante de bachillerato de 18 años, fue asesinada el pasado sábado nueve de octubre.

Recordemos que, la alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Para Puebla, la declaratoria se emitió el 8 de abril de 2019, sin embargo, dichas medidas no han sido cumplidas al 100 por ciento, por ello los crímenes por género siguen en aumento, como el caso reciente en Tehuacán.

El caso de Suri Saday se estaría sumando a las 28 carpetas de investigación por feminicidios que ha registrado la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) de enero a septiembre. Del total de casos, 8 se presentaron en la capital del estado.

El organismo refiere que de los casos ocurridos en 2021 en 7, las mujeres fueron asesinadas con arma de fuego, en otros 7 se usó arma blanca y en 14 más estuvo presente otro elemento contundente.

El informe señala que marzo fue el mes más violento contra las mujeres, pues registró 7 feminicidios, seguido de abril con 6, mayo y julio con 4 cada uno; mientras que en junio hubo 3, en febrero 2, en tanto que enero y septiembre reportaron sólo un caso.

Van 47 feminicidios: Observatorio

En contrate con esta información, el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) contabiliza 47 probables feminicidios al corte de septiembre pasado. Estos datos indican que hay un posible aumento de 19 posibles casos de feminicidios más.

Uno de los motivos por los que el OVSG, contabiliza más posibles feminicidios, se debe a que la Fiscalía sólo registra los que son denunciados mientras que el Observatorio se basa en registros de medios de comunicación.

Recordemos que, Suri Saday fue reportada como desaparecida el pasado viernes 8 de octubre en San Pablo Tepetzingo en Tehuacán, luego de una búsqueda continua por más de 24 horas, fue encontrada sin vida en un lote baldío. En días posteriores familiares y amigos marcharon exigiendo justicia por su feminicidio en Puebla.

Aquel viernes de su desaparición iba camino a su escuela el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (Cbtis) 229 ubicado en Tehuacán, pero nunca llegó.

Sin resultados la alerta de violencia de género

La semana pasada, Ana Laura Gamboa Muñoz, responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, señaló que la declaratoria de alerta de violencia de género en 50 municipios del estado de Puebla, no ofrece resultados”.

Dijo que esa declaratoria recae en la revisión de políticas públicas en que hay una evaluación, un diagnóstico y una implementación, pero en la realidad no es así.

“No se puede hacer nada sin un proceso, para saber si hubo cambio o no, no se entiende, por eso la importancia de frenar que cambian gobierno y cambian titular de una secretaria y se cambia todo como si no se hubiera hecho antes”.

