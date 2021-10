Hongos mucor y su relación con el covid-19 | Newsweek México

EL CORONAVIRUS se ha relacionado recientemente con dos infecciones fúngicas graves: la aspergilosis pulmonar asociada a covid-19 (CAPA) y la mucormicosis asociada a covid-19 (CAM)1. El resurgimiento de estas raras infecciones fúngicas preocupa al personal médico.

Un estudio de 2021 encontró que se notificaron más de 47,000 casos de MCA en solo tres meses en la India. Y con la variante Delta extendiéndose por todo el mundo, los informes sugieren que el número de casos es probablemente mucho mayor, dio a conocer la farmacéutica Pfizer.

La aspergilosis y la mucormicosis, que a menudo, erróneamente, se conoce como “hongo negro”, existían antes del covid-19, aunque es rara y afecta principalmente a personas con enfermedades graves, como trasplantes de médula ósea o leucemia mieloide aguda, y a personas en la UCI con daño en los pulmones también se ha exacerbado con COVID-191,4

CONCEPTOS ERRÓNEOS COMUNES

El término “hongo negro” ha sido utilizado por el público para describir la mucormicosis; sin embargo, según Jay Aram, líder de Asuntos Médicos Globales, Anti Infecciosos en Pfizer, el hongo negro es en realidad una categoría diferente de hongo que no está asociado con CAPA o CAM. En lugar de hongo negro, la comunidad médica prefiere usar “hongos mucor”.

Otro concepto erróneo común de CAPA y CAM es que son contagiosos. “Esto no es cierto”, dice Aram. “Estas infecciones se desarrollan debido a la exposición al hongo, las esporas, principalmente en el aire. La gente no produce estas esporas y no puede contagiarlas a otros”.

¿QUÉ SON CAPA Y CAM?

CAPA y CAM son infecciones secundarias oportunistas causadas por hongos en pacientes con covid-19 grave. Según Aram, estas infecciones se consideran oportunistas porque son más comunes en personas con un sistema inmunológico deteriorado o que han desarrollado daño pulmonar como el síndrome de dificultad respiratoria aguda.

Ambas infecciones fúngicas se consideran raras, sin embargo, pueden ser mortales si no se tratan. De los dos, los informes indican que la CAM generalmente se asocia con casos más graves, así como con una tasa de mortalidad más alta1,5. “Si no se trata, la mortalidad asociada con la aspergilosis, o CAPA, puede ser de hasta el 80 por ciento”, dice Aram. “En la mucormicosis, la mortalidad es de casi el 100 por ciento si no se trata”.

¿CÓMO SE INFECTA UNA PERSONA CON CAPA Y CAM?

Los hongos, especialmente las esporas de aspergilosis, se pueden encontrar en todas partes del medio ambiente: se pueden encontrar en el suelo, descomponiendo materia vegetal, plantas, aire, alimentos y agua. Según Aram, la aspergilosis (que se encuentra en el polvo doméstico, materiales de construcción, además del suelo, las plantas, los alimentos y “Vivimos con ellos todos los días, y como personas inmunocompetentes, por lo general no tenemos ningún problema con eso”, dice.

Estas esporas pueden entrar en el cuerpo de varias maneras: inhalándolas, tragándolas en alimentos o medicamentos, o esporas entrando en heridas y contolándolas. La inhalación es la forma más común de entrar en contacto con estos hongos que causan infecciones sistémicas.

Las personas sanas generalmente pueden eliminar estas esporas del cuerpo. Se convierte en un problema cuando nuestros sistemas inmunológicos están debilitados o hay daños en las defensas humanas naturales en los tejidos o los pulmones, por ejemplo, con una infección por covid-19, que pueden hacer que una infección se propague, de acuerdo con Pfizer.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO?

Según se informa, la diabetes mal controlada fue el factor de riesgo subyacente más común en pacientes con CAM en la India, donde la diabetes está más extendida y a menudo no se trata. Las personas con diabetes tienen azúcar alta en sangre. Los investigadores creen que esto hace que el cuerpo sea un entorno más propicio para que crezcan hongos.

Otro factor de riesgo es el uso de corticosteroides, que son inmunosupresores fuertes utilizados para tratar casos graves de covid-19. Se sabe que los corticosteroides afectan la capacidad de los fagocitos (células que consumen bacterias dañinas en el cuerpo), lo que deja a una persona más vulnerable a las infecciones fúngicas.

El medio ambiente también está en juego. Los climas tropicales, donde hace calor y humedad, son los mejores caldos de cultivo para que crezcan los hongos. Y la evidencia sugiere que en la India, estos hongos mucor son más frecuentes, lo que hace que la exposición sea más probable que en otras áreas del mundo.

TRATAMIENTO

La intervención temprana es crítica tanto para CAPA como para CAM. Se está instando a los equipos de atención médica y al personal del hospital a aumentar su conciencia sobre estas infecciones fúngicas.

“Cuanto antes puedas examinar al paciente y detectar la infección, mejor”, dice Aram. Los exámenes de detección pueden incluir una prueba que mide el galactomanano, una molécula que se encuentra en la pared celular de los hongos de Aspergillus. Se utiliza una tomografía computarizada (TC) para confirmar un diagnóstico. “Pendiendo confirmación, los médicos deben tratar a un paciente de inmediato”.

Las investigaciones muestran que puede ser necesaria terapia médica combinada. Esto incluye el uso de medicamentos antifúngicos además de controlar el azúcar en la sangre y la extracción inmediata de cualquier tejido muerto. Si bien los medicamentos antifúngicos han sido una opción de tratamiento efectiva para CAPA, hay menos medicamentos que funcionan tan eficazmente en CAM.

PERSPECTIVAS A FUTURO

Debido a la propagación de la variante Delta, los países podrían ver potencialmente un aumento de las infecciones fúngicas, no solo en la India sino en todo el mundo. Es importante que los proveedores de atención médica tengan una mayor conciencia y estén preparados, especialmente para los pacientes de alto riesgo.

Se necesitan diagnósticos más rápidos, mejores métodos de tratamiento y más investigación para controlar estas infecciones fúngicas, señala Pfizer. N